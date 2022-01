Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Bank of America Corp.:



Die Bank of America Corp. (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) ist eine US-amerikanische Großbank mit Sitz in North Carolina. Über verschiedene Bank-Gesellschaften und Tochterunternehmen bietet der Konzern eine große Bandbreite an Produkten und Dienstleistungen sowie Finanzservices an. Die angeschlossenen Gesellschaften und Tochterunternehmen handeln mit Investmentprodukten und offerieren Beratungen, Versicherungen und Bankservices, die sich an eine internationale Zielgruppe richten. Außerdem versorgt die Bank of America Kunden in zahlreichen Filialen mit klassischen Bankdienstleistungen und Beratungen. Neben den USA ist die Bank of America in über 35 weiteren Ländern rund um den Globus präsent. (19.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bank of America-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bank of America (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) unter die Lupe.Die US-Großbank präsentiere den Anlegern gute Q4-Zahlen. Die Bank of America habe im Schlussquartal des vergangenen Jahres ihre Gewinne um rund 30 Prozent auf 6,77 Mrd. Dollar verbessert - das entspreche einem Gewinn je Aktie von 82 Cent. Von Bloomberg befragte Analysten hätten im Schnitt lediglich 76 Cent erwartet.Bei den Umsätzen habe die Bank of America 22,2 Mrd. Dollar ausgewiesen und damit in etwa die Konsensschätzungen getroffen. Gegenüber dem Vorjahresquartal sei das eine Steigerung von zehn Prozent.Dazu hätten Rekordeinnahmen im klassischen Investmentbanking beigetragen, zu dem die Betreuung von Unternehmen bei Börsengängen sowie Übernahmen und Fusionen zähle. Die Erträge im Handelsgeschäft seien zwar wie schon bei anderen Banken zurückgegangen, Zuwächse im Aktienhandel hätten die Einbußen im Geschäft mit Anleihen, Währungen und Rohstoffen jedoch abgefedert.Im Gesamtjahr habe das Geldhaus 32 Mrd. Dollar und damit fast 80 Prozent mehr als im ersten Corona-Jahr 2020 verdient. Zu dem Anstieg habe besonders die Auflösung von Rückstellungen für Kreditausfälle in der Corona-Krise beigetragen. Im Vorjahr habe diese Risikovorsorge die Bank mit 11,3 Mrd. Dollar belastet. 2021 habe sie dagegen nicht benötigte Rückstellungen in Höhe 4,6 Mrd. Dollar wieder aufgelöst, was den Gewinn nach oben getrieben habe.Die Zahlen der Bank of America seien sehr ordentlich und auch die Perspektiven würden stimmen, da der zinssensitive US-Titel besonders von der Zinswende profitieren dürfte.Kurzum: Wer investiert ist, bleibt dabei und lässt die Gewinne einfach laufen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". Das Kursziel für die Bank of America-Aktie laute 60,00 Euro. (Analyse vom 19.01.2022)(Mit Material von dpa-AFX)