Im Segment "Luxus und Einzelhandel" würden die Analysten einen starken Nachfrageanstieg, insbesondere im hochpreisigen Bereich erwarten. Davon werde, so die Prognose, auch die AKTIONÄR-Empfehlung Dufry (ISIN: CH0023405456, WKN: A0HMLM) profitieren, die rund 2.300 Duty-free- und Duty-paid-Läden betreibe. Daneben finde sich das britische Fashion-E-Commerce-Unternehmen Asos (ISIN: GB0030927254, WKN: 912703) auf der Liste.



Von der wachsenden Nachfrage nach pflanzlichen Lebensmitteln und dem gestiegenen Schokoladen-Konsum werde den Analysten zufolge der schwedische Hersteller von Fetten und Ölen AAK (ISIN: SE0011337708, WKN: A2JNX7) profitieren. Außerdem würden sie Atlantic Sapphire (ISIN: NO0010768500, WKN: A2JLK8) als erstem regionalem Lachsproduzenten in den USA Wachstumschancen einräumen.



Im Bereich "Metall und Produktion" würden die BofA-Analysten auf die Diskussionen über eine mögliche Aufhebung der US-Zölle auf europäische Metalle verweisen. "Sollte dies geschehen, würden wir erwarten, dass die europäischen Stahlpreise ansteigen", heiße es weiter. Davon profitieren würde unter anderem thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000), die auch eine Empfehlung des AKTIONÄR seien.



Auf der Liste "Metall und Produktion" würden sich darüber hinaus der französische Hersteller Hochleistungsmaterialien für die Halbleiterindustrie, Soitec (ISIN: FR0013227113, WKN: A2DKAC), und Spirax Sarco, ein britischer Produzent von Dampf-Management-Systemen, finden.



Die wirtschaftliche Erholung nach dem Ende der Pandemie biete attraktive Chancen für Anleger. Auch DER AKTIONÄR sehe dort erhebliches Potenzial und habe daher den Recovery Index geschaffen. (31.05.2021/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Weltweit machen die Impfkampagnen Fortschritte und Schutzmaßnahmen werden gelockert, so Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Dadurch werde auch eine wirtschaftliche Erholung wahrscheinlicher. Die Analysten der Bank of America (ISIN: US0605051046, WKN: 858388) hätten eine Liste mit Unternehmen zusammengestellt, die vom wirtschaftlichen Aufschwung nach der Corona-Pandemie besonders stark profitieren würden.Die Auswahl der Bank of America (BofA)-Analysten umfasse Unternehmen aus den USA und Europa aus den Bereichen "Luxus und Einzelhandel", "Lebensmittel", "Luft- und Raumfahrt" sowie "Metall und Produktion".