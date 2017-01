ISIN Bank of America-Aktie:

Kurzprofil Bank of America Corp.:



Die Bank of America Corp. (ISIN US0605051046 / WKN 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) ist das größte Kreditinstitut der USA. Gemessen am Eigenkapital war die Bank of America Inc. 2012 die größte Bank der Welt. Die Bank of America Inc. ist eine von 28 systemrelevanten Großbanken, die einer gesonderten Überwachung durch das Financial Stability Board unterliegen und für die besondere Anforderung an die Eigenkapitalausstattung gelten.



Hauptsitz der Bank of America Corp. ist Carolina, North Carolina, USA.



Brian Moynihan



Charles Holiday

(16.01.2017/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - Bank of America-Aktienanalyse des Analysten Richard Ramsden von Goldman Sachs:Aktienanalyst Richard Ramsden vom Investmenthaus Goldman Sachs spricht laut einer Aktienanalyse weiterhin eine klare Kaufempfehlung für die Aktien der Bank of America Corp. ( ISIN US0605051046 WKN 858388 , Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) aus.Im Rahmen einer Branchenstudie zum US-Bankensektor äußern die Analysten von Goldman Sachs die Auffassung, dass die Investmentthese für die Aktien von Bank of America Corp. intakt aussehe.Der Weg hin zu normalisierten Gewinnen mittels eines Zinshebels sei frei. Die Kostenkontrolle sollte zusätzlich für operatives Potenzial sorgen, so der Analyst Richard Ramsden.In ihrer Bank of America-Aktienanalyse stufen die Analysten von Goldman Sachs den Titel unverändert mit "Conviction Buy" ein und halten am Kursziel von 27,00 USD fest.XETRA-Aktienkurs Bank of America-Aktie:21,88 EUR +0,53% (16.01.2017, 16:50)Tradegate-Aktienkurs Bank of America-Aktie:21,90 EUR +1,32% (16.01.2017, 17:04)NYSE-Aktienkurs Bank of America-Aktie:23,01 USD +0,39% (13.01.2017)