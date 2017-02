NYSE-Aktienkurs Bank of America-Aktie:

24,55 USD +2,02% (15.02.2017, 16:47)



ISIN Bank of America-Aktie:

US0605051046



WKN Bank of America-Aktie:

858388



Ticker-Symbol Bank of America-Aktie:

NCB



NYSE-Symbol Bank of America-Aktie:

BAC



Kurzprofil Bank of America Corp.:



Die Bank of America Corp. (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) ist das größte Kreditinstitut der USA. Gemessen am Eigenkapital war die Bank of America Inc. 2012 die größte Bank der Welt. Die Bank of America Inc. ist eine von 28 systemrelevanten Großbanken, die einer gesonderten Überwachung durch das Financial Stability Board unterliegen und für die besondere Anforderung an die Eigenkapitalausstattung gelten.



Hauptsitz der Bank of America Corp. ist Carolina, North Carolina, USA.



CEO:

Brian Moynihan



Chairman:

Charles Holiday (15.02.2017/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bank of America-Aktie: Positive Aussichten! Kursziel 40 Euro! AktienanalyseFabian Strebin, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", sieht das Kursziel für die Aktie der Bank of America Corp. (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) in einer aktuellen Aktienanalyse bei 40 Euro.Die Bank of America-Aktie sei in einer Seitwärtsrange gefangen gewesen, die gestern geknackt worden sei. Seit der Amtseinführung von Trump habe die Bank of America-Aktie deutlich zulegen können, weil jetzt die Aussicht auf höhere Zinsen bestehe.Was der Aktienprofi interessant finde, sei, dass die Bank of America auf der einen Seite Kosten sparen möchte. Auf der anderen Seite bedeute das, dass man bei der Digitalisierung sehr viel Geld investiere. Die Bank of America habe jetzt drei personallose Filialen in den USA eröffnet. Hinzu komme, dass die Bank of America aufgrund der Bankenregulierung in den USA Milliarden an überschüssigem Kapital vorhalten müsse. Sollte Trump die Regulierung jetzt lockern, könnte die Bank of America 10 Mrd. USD entweder in Form von Dividenden oder in Form von Aktienrückkäufen ausschütten. Dann könnte die Bank of America-Aktie leicht nach oben gehen.Man sollte sich bei der Bank of America-Aktie im Bereich über 18 Euro absichern.Fabian Strebin hält den Kurs von 40 Euro bei der Bank of America-Aktie auf mittelfristige Sicht für realistisch, so der Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 15.02.2017)Börsenplätze Bank of America-Aktie:Xetra-Aktienkurs Bank of America-Aktie:23,291 EUR +2,70% (15.02.2017, 17:02)