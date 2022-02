XETRA-Aktienkurs Banco Santander-Aktie:

Banco Santander (ISIN: ES0113900J37, WKN: 858872, Ticker-Symbol: BSD2, NASDAQ OTC-Symbol: BCDRF) ist eine spanische Universalbank. Die Bank ist im Privat- und Firmenkundengeschäft tätig. Für Privatkunden und kleinere Firmen bietet das Unternehmen neben dem täglichen Zahlungsverkehr auch Kreditkarten, Konsumkredite, Darlehen oder Geldanlagen. Für größere Unternehmen stellt das Bankinstitut Beratung, Cash Management, Risk-Management oder auch Vermögensverwaltung zur Verfügung. Das Netzwerk der Gesellschaft besteht aus etwa 12.000 Niederlassungen weltweit. Die Bank fokussiert ihre Aktivitäten auf Kernmärkte: Spanien, Deutschland, Polen, Portugal, Großbritannien, Brasilien, Mexiko, Chile, Argentinien und die USA. Darüber hinaus ist sie jedoch auch in weiteren Ländern tätig. Gemeinsam mit Elavon, einem Anbieter für internationale Zahlungsabwicklung, betreibt Banco Santander ein Joint Venture für Einzelhändlerdienste.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Banco Santander-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Banco Santander SA (ISIN: ES0113900J37, WKN: 858872, Ticker-Symbol: BSD2, NASDAQ OTC-Symbol: BCDRF) unter die Lupe.Das dürfte die Anlegergemeinde erfreuen: Nach einem Milliardenverlust im ersten Corona-Jahr (2020) könne Banco Santander mit positiven Kennziffern für 2021 aufwarten. Dabei hätten sowohl Gewinn als auch Umsatz die Markterwartungen übertroffen. Auf operativer Ebene sei 2021 sogar so viel wie nie zuvor in der Geschichte der Bank erwirtschaftet worden.Der spanische Finanzkonzern habe starke Zahlen vorgelegt. Und auch der Ausblick gefalle, da Bankchefin Ana Botín den Konzern zukünftig noch effizienter und damit profitabler machen wolle. Wer investiert sei, gebe kein Stück aus der Hand. Das Kursziel laute 5 Euro, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.02.2022)(Mit Material von dpa-afx)