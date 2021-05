Xetra-Aktienkurs Banco Santander-Aktie:

Kurzprofil Banco Santander:



Banco Santander (ISIN: ES0113900J37, WKN: 858872, Ticker-Symbol: BSD2, Nasdaq OTC-Symbol: BCDRF) ist nach Börsenwert die größte Bank in der Eurozone. Als international tätige Bank verfügt Santander mit über 102 Millionen Kunden, die in rund 14.400 Filialen betreut werden, über das größte Filialnetz weltweit.



Das Geschäftsmodell der Santander Gruppe mit Banco Santander als Muttergesellschaft an der Spitze zeichnet sich durch eine breite und solide Aufstellung mit weltweiter Präsenz aus. Diese geografische Diversifizierung führt dazu, dass herausfordernde wirtschaftliche Rahmenbedingungen auf den Märkten einzelner Länder das Gesamtergebnis der Gruppe nicht wesentlich beeinflussen.



Die einzelnen Tochtergesellschaften agieren im Hinblick auf Liquidität und Kapital autonom, unterliegen den lokalen Regeln sowie der lokalen Gesetzgebung und werden von den jeweiligen nationalen Behörden kontrolliert. Sie stellen somit Banken nach nationalem Recht dar.



Durch das verfolgte Geschäftsmodell kann Santander eine Kernkapitalquote von ca. 10% ausweisen und zählt gemäß den Kriterien der europäischen Bankenaufsicht zu den solidesten wie auch solventesten Banken in Europa.



Santander gehört zu den europäischen Banken, die zu keiner Zeit öffentliche Finanzhilfen benötigt haben bzw. in Anspruch nehmen. (27.05.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Banco Santander-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Banco Santander-Aktie (ISIN: ES0113900J37, WKN: 858872, Ticker-Symbol: BSD2, Nasdaq OTC-Symbol: BCDRF) unter die Lupe.Seit Jahren würden Fintechs traditionelle Banken unter Druck setzen. Bereits vor der Pandemie habe sich abgezeichnet, dass bargeldlose Zahlungen auf dem Vormarsch seien. Gerade dort seien die Fintech-Angreifer stark aufgestellt. Größere Zahlungsanbieter wie PayPal und Adyen seien vielfach Marktführer. Doch entschieden sei der Kampf noch nicht. Einige Großbanken sollten in diesem Segment noch nicht abgeschrieben werden. In Europa gehöre dazu die spanische Banco Santander.Die größte spanische Bank ziele auf den Zahlungsverkehr als Teil einer umfassenderen Strategie, um ihre Marktbewertung zu steigern, da ihr traditionelles Kreditgeschäft durch niedrige Zinssätze und Technologiefirmen, die in andere Bereiche der Finanzdienstleistungen vordringen würden, attackiert werde. Dazu hätten die Spanier im letzten September das Geschäft mit Verbraucher-, Händler- und Handelszahlungen in "PagoNxt" zusammengefasst, um eine Finanztechnologie-Marke aufzubauen, die sich von seinem Bankenkern unterscheide. Und Ende letzten Jahres habe Santander die Technologie-Assets des zusammengebrochenen deutschen Unternehmens Wirecard gekauft, um sein europäisches Zahlungsgeschäft zu erweitern."In fünf Jahren wird es zehn, vielleicht fünfzehn globale Zahlungsplattformen geben, von denen die Hälfte Banken und die Hälfte Nicht-Banken sein werden, J.P. Morgan und wir werden eine davon sein", habe Aufsichtsratsvorsitzende Ana Botin in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters gesagt. Laut McKinsey habe der Zahlungsverkehr im vergangenen Jahr zu den Sektoren mit der besten Performance im Finanzdienstleistungssektor gehört, da die Coronavirus-Pandemie den Aufstieg des E-Commerce beschleunigt habe.Das Marktdatenunternehmen Statista gehe davon aus, dass der Gesamtwert der Transaktionen im digitalen Zahlungsverkehr bis 2025 auf 10,5 Billionen Dollar ansteigen werde, gegenüber 6,69 Billionen Dollar im Jahr 2021. Frank D'Souza, strategischer Berater für das Zahlungsverkehrsgeschäft von Santander, habe gesagt, er erwarte, dass der Umsatz von PagoNxt von 360 Millionen Euro im Jahr 2020 mittelfristig auf eine Milliarde Euro steigen werde.Zwar sei PagoNxt im Vergleich zu Branchengrößen wie PayPal noch klein, aber das Potenzial gerade auf der Iberischen Halbinsel sei durch die Marktführerschaft von Santander groß. Außerdem sei es strategisch sinnvoll, den Zahlungsverkehr in einer eigenen Marke zu bündeln. Damit seien die Spanier der Konkurrenz aus der Bankenbranche einen Schritt voraus. Im Gegensatz zu Newcomern habe Santander einen großen Kundenstamm, der nur noch zu Zahlungsanwendungen wechseln müsse.Wer noch nicht investiert ist, wartet Rücksetzer ab, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Das Papier sei ein Basisinvestment im europäischen Bankensektor und biete mittelfristig weiter Fantasie durch Segmente wie "PagoNxt". (Analyse vom 27.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Banco Santander-Aktie: