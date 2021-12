Börsenplätze Banco Santander-Aktie:



Kurzprofil Banco Santander SA:



Banco Santander (ISIN: ES0113900J37, WKN: 858872, Ticker-Symbol: BSD2, NASDAQ OTC-Symbol: BCDRF) ist eine spanische Universalbank. Die Bank ist im Privat- und Firmenkundengeschäft tätig. Für Privatkunden und kleinere Firmen bietet das Unternehmen neben dem täglichen Zahlungsverkehr auch Kreditkarten, Konsumkredite, Darlehen oder Geldanlagen. Für größere Unternehmen stellt das Bankinstitut Beratung, Cash Management, Risk-Management oder auch Vermögensverwaltung zur Verfügung. Das Netzwerk der Gesellschaft besteht aus etwa 12.000 Niederlassungen weltweit. Die Bank fokussiert ihre Aktivitäten auf Kernmärkte: Spanien, Deutschland, Polen, Portugal, Großbritannien, Brasilien, Mexiko, Chile, Argentinien und die USA. Darüber hinaus ist sie jedoch auch in weiteren Ländern tätig. Gemeinsam mit Elavon, einem Anbieter für internationale Zahlungsabwicklung, betreibt Banco Santander ein Joint Venture für Einzelhändlerdienste. (28.12.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Banco Santander-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Banco Santander SA (ISIN: ES0113900J37, WKN: 858872, Ticker-Symbol: BSD2, NASDAQ OTC-Symbol: BCDRF) unter die Lupe.Das kommende Jahr könnte volatiler werden als 2021. Komme es zu einem Crash, würden v.a. hochbewertete Titel meist zuerst abverkauft. Günstig bewertete Aktien könnten dann etwas besser davonkommen. Was bei Kursschwankungen ebenfalls helfe sei eine hohe Dividendenrendite, die die Verluste ausgleiche. Diese übersehene Aktie könnte 2022 daher outperformen.Zugegeben, Bankaktien hätten Anleger meist nicht auf dem Schirm, wenn es um Favoriten für das neue Jahr gehe. Doch im Windschatten der Corona-Krise habe sich der europäische Bankensektor zum Outperformer des laufenden Jahres mit 37% gemausert. Der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) sei nur auf 21% gekommen. Etwas dahinter zurückgeblieben seien indes die Titel der spanischen Santander (ISIN: ES0113900J37, WKN: 858872, Ticker-Symbol: BSD2, NASDAQ OTC-Symbol: BCDRF). Das Aufholpotenzial sei damit aber umso größer.2022 könnte das Jahr für die Banco Santander-Aktie werden, denn durch Aktivitäten wie in Brasilien profitiere das spanische Unternehmen von dort steigenden Zinsen. Auch in anderen Schwellenländer Südamerikas sei die Santander vertreten. Anders als in der Eurozone würden dort die Zinsen bereits angehoben. Als Universalbank seien die Spanier grundsätzlich solide aufgestellt. Immer mehr in den Fokus komme nun die Bewertung: Der Sektor werde für 2022 mit einem KGV von 9 gehandelt. Santander gehöre mit nur 6 zu den absoluten Schnäppchen unter den Peers.Die im Dezember entdeckte Omikron-Variante werde die Märkte wahrscheinlich noch einige Monate beschäftigen. Daher werde die Volatilität auch bei Santander weiterhin nicht gering bleiben. Allerdings sei die Aktie derzeit einer der günstigsten Werte im Sektor und die Dividendenrendite sei attraktiv. Wer nun einstiegen möchte, sollte abwarten, ob der Kurs den GD50 bei 3,10 Euro überwinden könne. Danach würde auch der GD200 um 3,13 Euro in den Fokus rücken. Investierte Anleger sollten an Bord bleiben und den Stopp bei 2,45 Euro beachten, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link