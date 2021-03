Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Ticker-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (16.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Ticker-Symbol: BLDP) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Ballard habe große Ambitionen. So wolle sich das kanadische Unternehmen unbedingt ein möglichst großes Stück Kuchen vom rasant wachsenden Weltmarktmarkt für Brennstoffzellen sichern. Heute habe Ballard bekannt gegeben, dass das "FCmove-Brennstoffzellenmodul" des Unternehmens den allerersten in Neuseeland hergestellten Brennstoffzellen-Elektrobus (FCEB) antreibe. Was daraus an zukünftigen Umsatz oder Ertrag generiert werden könne, sei nicht gesagt worden. Die Aktie lege "dennoch" rund zwei Prozent zu.Der FCEB sei von Global Bus Ventures, einem führenden Bushersteller für Neuseeland, Australien, Asien und den Nahen Osten, entwickelt und gebaut worden. Der FCEB befinde sich derzeit in der Testphase und solle noch in diesem Monat bei Auckland Transport in den Linienbetrieb gehen.Mike Parker, Executive Vice President bei Global Bus Ventures, habe gesagt: "Wir haben uns für Ballard entschieden, da sie eine starke Brennstoffzellengeschichte in mobilen Anwendungen haben und ihr neuestes Produkt perfekt zu uns passt. Die Tatsache, dass das System aufgrund der COVID-Grenzbeschränkungen aus der Ferne in Betrieb genommen werden konnte, zeigt die Qualität des Ballard-Supportteams. Der erfolgreiche Betrieb dieses Systems ebnet den Weg für eine starke Zukunft bei der Herstellung dieser hochtechnologischen Null-Emissions-Busse in Neuseeland."Auch wenn Ballard Power keine Angaben, wie sich der Auftrag auf der Umsatzseite auswirken werde, mache - der Deal sei zumindest aus Image-Sicht positiv zu bewerten. Dadurch sei das kanadische Unternehmen in weiterem Land mit seiner Technologie präsent.Unter dem Strich ändert sich allerdings nichts an der jüngsten Einschätzung des "Aktionär": Die Ballard Power Systems-Aktie ist bereits gut bezahlt und liefert derzeit keine (neuen) Kaufargumente, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link