NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

3,55 USD -1,93% (18.06.2019, 22:00)



TSX-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

4,70 CAD -2,49% (18.06.2019, 22:00)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie Deutschland:

PO0



NASDAQ-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (19.06.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Brennstoffzellentechnik Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Das Papier des kanadichen Unternehmens habe mit vielen anderen börsennotierten Unternehmen in der Peergroup in den letzten Tagen Federn lassen müssen. Ausgehend vom Jahreshoch bei 4,27 USD habe die Ballard Power Systems-Aktie mittlerweile 17% an Boden verloren. Für Trader auf der Long-Seite spitze sich die Lage nun zu, wichtige Unterstützungen würden in den Fokus geraten.Der Aufwärtstrend verlaufe aktuell bei 3,48 USD, wo sich auch die 100-Tage-Linie befinde. Gestern habe die Ballard Power Systems-Aktie mit 3,55 USD leicht oberhalb der wichtigen Unterstützungszone geschlossen. Falle diese Marke, rücke die 200-Tage-Linie bei 3,39 USD ins Visier. Finde das Papier auch dort keinen Halt, sollten sich Trader vorerst wieder verabschieden.Die Ballard Power Systems-Aktie habe nur temporär von der Präsentation der neuen Brennstoffzellen-Generation in Schweden profitieren können. Generell bleibe das Brennstoffzellen-Urgestein nur für risikobewusste Anleger geeignet, die auf einen nachhaltigen Durchbruch der Technologie setzen wollten, so Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.06.2019)Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:3,153 EUR -0,16% (19.06.2019, 12:32)