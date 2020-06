NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (02.06.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie des Anbieters von Brennstoffzellentechnik Ballard Power Systems Inc. unter die Lupe.

Das kanadische Unternehmen sei nun seit 25 Jahren an der Börse. Nun habe der Vorstand von Ballard Power acht Gründe genannt, warum er glaube, dass Wasserstoff jetzt richtig durchstarte. Dazu gehöre u.a. auch die Erwartung einer stärkeren Förderung des Wasserstoff. Vor allem die Nachfrage nach "grünen" LKWs sollte deutlich steigen. Und auch mögliche Koooperationen mit "klassischen" Autobauern könnten für zusätzlichen Schub sorgen. Charttechnisch betrachtet habe die Nel-Aktie zuletzt ein Kaufsignal generiert. Das Papier bleibe jedoch riskant. Mutige Anleger sollten daher mit einem Stoppkurs arbeiten, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 02.06.2020)