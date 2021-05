Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

14,22 EUR +1,39% (28.05.2021, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

17,32 USD +1,17% (28.05.2021, 22:00)



TSE-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

20,93 CAD -0,62% (28.05.2021, 22:00)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

PO0



NASDAQ-Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Ticker-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (30.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Ticker-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Ein weiterer Auftrag vom Bushersteller Solaris über neue Brennstoffzellen-Module habe das Papier des kanadischen Konzerns am Freitag beflügeln können. Die Charttechnik verrate aber, weshalb trotzdem Vorsicht geboten sei.Ähnlich wie die Konkurrenten Plug Power und FuelCell Energy habe der starke Abverkauf auch bei der Ballard Power Systems-Aktie Mitte Mai gestoppt. Der Titel habe seitdem rund 35% an Wert wieder gutmachen können. Dank des Anstiegs am Freitag sei sogar der Sprung in die Kurslücke gelungen, die Anfang Mai zwischen 17,11 und 20,15 USD aufgerissen worden sei. An sich ein gutes Zeichen, es gebe aber es mehrere Gründe, warum dieses Kaufsignal mit Vorsicht zu genießen sei. Denn die Ballard Power Systems-Aktie habe am Freiatg inmitten eines sehr schwach gehandelten Preisbereiches geöffnet, welcher wiederum von dem horizontalen Widerstand bei 18,30 USD verstärkt werde.Kurse würden dazu neigen, solche Bereiche zügig zu verlassen. Das Überwinden dieses Widerstandes hätte das vorherige Kaufsignal somit verstärkt und den Turbo beim Anstieg gezündet. Da dies allerdings missglückt und der Kurs am Widerstand abgeprallt sei, sei das ein erstes Anzeichen für ein Fehlsignal. Diese Vermutung werde des Weiteren durch das stets weiter abfallende Handelsvolumen unterstrichen. Auch der Stochastik-Indikator sei mittlerweile stark überkauft, weshalb mit einer - wenn auch nur kleinen - Gegenbewegung gerechnet werden müsse.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie: