Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (10.09.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Brennstoffzellentechnik Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.

Das Papier des kanadischen Konzerns habe es zurzeit nicht leicht. Die Ballard Power Systems-Aktie habe zuerst mit einem steilen Höhenflug überzeugt. Jetzt lege sie eine Verschnaufpause ein.

Anfang Juli habe die Ballard Power Systems-Aktie ein Mehrjahreshoch bei 21,61 USD markiert. Seitdem konsolidiere sie in Form eines abfallenden Dreiecks. Am Freitag sei das Papier unter die Unterstützungslinie bei rund 13,70 USD gefallen. Da eine starke Kursbewegung ausgeblieben sei und das Papier am Dienstag wieder innerhalb der Chartformation geschlossen habe, scheine dies ein Fehlausbruch gewesen zu sein.

Die Ballard Power Systems-Aktie scheine aufgrund der niedrigen Trendstärke weiterhin zu konsolidieren. Sollte der Wert in den kommenden Tagen unter 13,70 USD schließen, sei mit fallenden Kursen bis zur Unterstützung bei rund 12 USD zu rechnen, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.09.2020)