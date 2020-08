Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie:



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (31.08.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Brennstoffzellentechnik Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Sei die Brennstoffzelle der Schlüssel zum fliegenden Auto und dem Drohnen-Durchbruch? Plug Power (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) und Ballard Power würden intensiv an der Zukunft forschen.Die in E-Bike oder Spielzeugdrohne enthaltenen Batterien seien sehr schwer. Zwar habe Tesla-Chef Elon Musk nun in Aussicht gestellt, dass ab 2023 die Leistungsdichte von Lithium-Ionen­Zellen so gesteigert werde, dass auch deren Verwendung in Flugzeugen Sinn mache. Doch gerade beim Einsatz in Drohnen und Fluggeräten, bei denen Gewicht eine große Rolle spiele, habe die Brennstoffzelle in Verbindung mit Wasserstoff unschlagbare Gewichtsvorteile.Werde "totes" Batteriegewicht verringert, steige die Reichweite und die Möglichkeit, mehr Post- oder Amazon-Pakete auszuliefern. Drohnenpionier Ballard Power habe seit Jahren Drohnen-Know-how im Programm und berechne, dass ein E-Commerce-Riese wie Amazon mit bisherigen Batteriedrohnen 22 Prozent seiner Pakete per Luftpost an den Mann bringen könne, doch mit Wasserstoffdrohnen sogar 65 Prozent seiner Logistik in der Luft organisieren könnte. Ballard Power habe bereits verraten, mit "einigen der weltweit größten Drohnenfirmen und Logistikkonzernen die Brennstoffzelle mit vielversprechenden Resultaten zu testen".Tatsächlich würden sich die Performancezahlen beeindruckend lesen: Wasserstoffdrohnen würden mehr als drei Mal so weit fliegen und neun Mal so viele Haushalte wie bisherige Batteriefluggeräte erreichen. Ein Markt mit Zukunft: Alleine der Markt für kleine Drohnen werde bis 2026 pro Jahr um 16 Prozent auf 23 Milliarden US-Dollar wachsen.Verrückte Ideen von heute seien die Realität von morgen. Wasserstoff-Hot-Stocks wie Plug Power seien riskant und hoch bewertet. Doch Fortschritte im Bereich Drohnen würden die enormen Wachstumschancen unterstreichen. Dank Milliardenförderungen der Politik seien weitere Großaufträge wahrscheinlich. Die operative und charttechnische Dynamik ausgewählter Wasserstoff-Aktien sei voll intakt. Hinweis: Plug Power ist im Depot 2030, so Florian Söllner von "Der Aktionär". (Analyse vom 31.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link