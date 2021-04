Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

22,58 USD +2,20% (14.04.202, 17:02)



TSE-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

28,32 CAD +2,35% (14.04.2021, 17:03)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

PO0



NASDAQ-Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Ticker-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (14.04.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Ticker-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Ausgelöst von einem branchenweiten Abverkauf bei Wasserstoffaktien habe auch das Papier des kanadischen Konzerns fast die Hälfte an Wert verloren. Mittlerweile sei eine Stabilisierung erfolgt und die Aktie des Herstellers von Brennstoffzellen befinde sich in einer Seitwärtsphase. Diese könnte aber bald beendet werden.Im Februar hätten Anleger zunächst eine heftige Korrektur verkraften müssen. Von rund 42 USD sei die Ballard Power Systems-Aktie innerhalb von vier Wochen bis auf gut 20 USD in die Tiefe gerauscht. Von dort sei sie zunächst nach oben abgeprallt und bewege sich seither in einer Range zwischen 20 und 27 USD.Charttechnisch würden dem Wert aktuell drei Unterstützungen Halt bieten. Zum einen würden zwei starke Unterstützungslinien im Bereich von 20,50 und 21 USD verlaufen, die zuletzt mehrfach getestet worden seien. Außerdem verlaufe die 200-Tage-Linie aktuell fast parallel bei 21,30 USD.Charttechnisch werde es erst interessant, sobald die oben genannte Dreiecksformation nach oben verlassen oder die Unterstützung im Bereich von 20,50 und 21 USD nach unten durchbrochen werde. Neuigkeiten vom operativen Geschäft könnten Investoren erst Anfang Mai erwarten, wenn Ballard Power Systems-Aktie seine Quartalszahlen vorlege, so Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.04.2021)