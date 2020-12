Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

16,58 EUR -0,60% (18.12.2020, 11:54)



NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

20,48 USD +4,28% (17.12.2020, 22:00)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

26,02 CAD +4,08% (17.12.2020, 22:00)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Deutschland Ballard Power Systems-Aktie:

PO0



NASDAQ-Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol Deutschland: PO0, NASDAQ-Ticker-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (18.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellenherstellers Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol Deutschland: PO0, NASDAQ-Ticker-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Die Ballard Power Systems-Aktie habe eine spannende Woche hinter sich. Noch am Montag habe sie mit einem starken Rücksetzer zu kämpfen gehabt, habe aber in den vergangenen Tagen wieder deutlich aufholen können. Auch wenn neue Aufträge gerade für Auftrieb sorgen würden, müssten erst diese wichtigen Marken überwunden werden, bevor der Höhenflug weitergehe.Die Hoffnung auf einen anhaltendenden Anstieg sei groß gewesen, als die Ballard Power Systems-Aktie am 23. November ein neues Mehrjahreshoch bei 21,70 USD markiert habe. Doch noch am Folgetag habe der Wert stark zurückgesetzt und sei seitdem in den Korrekturmodus übergegangen.Nachdem der Kurs vor rund einer Woche erneut Anlauf auf ein neues Mehrjahreshoch genommen habe, sei er aber 21 Cent darunter abgeprallt. Da die Ballard Power Systems-Aktie immer mehr an Handelsvolumen und Schwankungsbreite verliere, zeichne sich eine Dreiecksformation ab. Erst wenn die obere Begrenzungslinie bei rund 21,20 USD unter hohem Volumen durchbrochen werden könne, sei mit einem neuen Höhenflug zu rechnen. Pralle der Kurs jedoch erneut daran ab, dürfte die Konsolidierung vorerst weitergehen.Hinweis auf potenzielle Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hält die Rechte hieran. Die Börsenmedien AG hat mit Morgan Stanley als Emittent des Finanzinstruments eine Lizenzvereinbarung geschlossen, wonach die Börsenmedien AG Morgan Stanley eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von Morgan Stanley Vergütungen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie: