Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

15,60 EUR -0,26% (13.10.2020, 14:52)



NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

18,475 USD -1,83% (12.10.2020, 22:00)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

24,69 CAD +6,01% (09.10.2020, 22:00)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie Deutschland:

PO0



NASDAQ-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (13.10.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des kanadisches Brennstoffzellenherstellers Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Am 5. Oktober habe die Ballard Power Systems-Aktie eine Konsolidierungsformation nach oben aufgelöst und ein Kaufsignal generiert. Auf dem Weg nach oben gelte es, eine weitere Hürde zu nehmen. Nach Einschätzung der Analysten habe der Brennstoffzellenhersteller sein Potenzial noch nicht ausgeschöpft.Laut Bloomberg würden zehn von elf Analysten die Ballard Power Systems-Aktie zum Kauf empfehlen, nur Cowen-Analyst Jeff Osborne sehe den Titel als Halteposition. Das Kursziel der Analysten liege im Schnitt bei 21,83 Dollar. Gegenüber dem Schlusskurs vom Montag entspreche dies einem Potenzial von 18 Prozent.Sollte die Stimmung am Markt kippen, fungiere die Horizontale bei 17,35 Dollar als erste Auffangmarke. Darunter befinde sich mit der Supportlinie bei 13,80 Dollar eine weitere Unterstützung.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie: