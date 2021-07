NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (09.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellenherstellers Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Der kanadische Konzern könne einen neuen Auftrag verbuchen. Tata Motors (zur Tata Group gehörend) aus Indien habe 15 Brennstoffzellen-Module für Busse geordert. Die Lieferung aller Einheiten solle bis 2022 abgeschlossen werden, einen Auftragsgegenwert habe Ballard Power Systems indes nicht genannt. "Wir sind begeistert, erneut mit Tata Motors an dieser bahnbrechenden Möglichkeit in Indien zu arbeiten", so Rob Campbell, CCO von Ballard Power zum Vorhaben in Indien.Trotz der zuletzt scharfen Korrektur betrage die Marktkapitalisierung immer noch knapp 5 Mrd. USD. Allerdings werde für das laufende Geschäftsjahr lediglich mit einem Umsatz von 101,6 Mio. USD gerechnet. Positiv: Die liquiden Mittel des defizitär wirtschaftenden Unternehmens hätten sich per Ende des ersten Quartals auf satte 1,3 Mrd. USD belaufen.Ballard Power Systems müsse in den kommenden Quartalen die PS auf die Straße bringen, um die stramme Bewertung zu rechtfertigen. Auch aufgrund der charttechnischen Verfassung dränge sich bei der spekulativen Brennstoffzellen-Aktie derzeit kein Kauf auf, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.07.2021)Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:14,385 EUR +2,20% (09.07.2021, 08:57)