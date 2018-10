NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

3,65 USD -9,20% (10.10.2018, 22:00)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie Deutschland:

PO0



NASDAQ-Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (11.10.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Brennstoffzellentechnik Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Das Brennstoffzellen-Projekt für Transporter in Kalifornien nehme Fahrt auf. Rund 5,8 Mio. USD von der Regierungskomission CARB an das Zentrum für Transport und Umwelt (CTE) fließen. Ballard Power werde die Brennstoffzellentechnologie beisteuern, die Vans vom Logistik-Unternehmen UPS unterhalten würden.Am Mittwoch sei die Ballard Power Systems-Aktie um 9,2% auf 3,65 USD eingebrochen. Das Chartbild habe sich dadurch eingetrübt. Das Papier des kanadischen Brennstoffzellen-Pioniers habe sich jedoch im nachbörslichen Handel aufgrund der gesicherten Finanzierung des Projektes wieder deutlich erholen können. Mutige Anleger könnten den überzogenen Kursrutsch bei Ballard Power zum Einstieg nutzen und den Stopp bei 2,45 Euro setzen, so Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.10.2018)Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:3,24 EUR +2,53% (11.10.2018, 13:22)