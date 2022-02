TSE-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, Toronto Stock Exchange-Symbol: BLDP, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (23.02.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, Toronto Stock Exchange-Symbol: BLDP, NASDAQ-Symbol: BLDP) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Ballard Power prüfe die Zusammenarbeit mit der Adani-Gruppe aus Indien. Dabei gehe es um gemeinsame Investition mit dem Mischkonzern, um Brennstoffzellen in dem südasiatischen Land zu kommerzialisieren. Zwar habe der Titel von dieser Meldung nicht profitieren können, doch langfristig sei die Kooperation vielversprechend für den kanadischen Brennstoffzellenhersteller.Im Rahmen der Absichtserklärung würden beide Unternehmen verschiedene Kooperationsmöglichkeiten prüfen. Eine Zusammenarbeit bei der Herstellung von Brennstoffzellen in Indien sei nach Unternehmensangaben auch möglich.Die Adani-Gruppe sei der größte Solarstromentwickler der Welt und habe sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 das weltweit größte Unternehmen für erneuerbare Energien zu werden. "Grüner Wasserstoff ist der Kraftstoff der Zukunft, und Brennstoffzellen werden die Energiewende in Indien entscheidend vorantreiben", so Vneet S Jaain, Direktor von Adani New Industries Limited.