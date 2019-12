Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (16.12.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Brennstoffzellentechnik Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Ballard Power habe mit der chinesischen Weichai Power im November 2018 eine strategische Partnerschaft besiegelt. Im Rahmen dieser hätten sich die Asiaten mit knapp 20 Prozent am Brennstoffzellen-Spezialisten beteiligt. Zudem sei ein Gemeinschaftsunternehmen ins Leben gerufen worden. Ballard Power halte 49 Prozent, 51 Prozent Weichai Power. Das Joint Venture habe nun einen Auftrag erteilt.Den Auftragsgegenwert beziffere Ballard Power auf 19,2 Millionen US-Dollar. Die Auslieferung sei im Jahr 2020 geplant. Die Produktionsstätte des Joint Ventures in der chinesischen Provinz Shandong solle im ersten Halbjahr 2020 den Betrieb aufnehmen.Laut den Kanadiern betrage die Produktionskapazität zunächst 20.000 Brennstoffzellen-Stacks oder 10.000 -Module. Das sei ein Wort! Der chinesische Markt sei für Ballard Power ohnehin von besonderer Bedeutung. Zudem würden sich knapp 20 Prozent der Anteile an Ballard Power in der Hand von Weichai Power befinden, weitere rund zehn Prozent halte Broad-Ocean aus China.Der Auftrag sei für Ballard Power ganz klar positiv zu werten. Dennoch sollten Anleger nicht die hohe Börsenbewertung aus den Augen verlieren.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link