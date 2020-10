Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (01.10.2020/ac/a/n)



20, 25 oder doch 28 Dollar? Wegen dem Investoren- und Analystentag hätten zahlreiche Investmentbanken und Analystenhäuser ihre Ratings überarbeitet. Dabei hätten die Analysten regelrecht um das höchste Kursziel wettgeeifert. "Der Aktionär" zeige, wie es aus charttechnischer Sicht jetzt mit der Aktie weitergehen könnte.Am Mittwoch, 30. September, habe Ballard Power ein virtuelles Event abgehalten und Analysten und Investoren dabei Rede und Antwort gestanden. Die neuen Infos hätten zahlreiche Analysten in ihr Bewertungsmodell einfließen lassen und ihre Kursziele anschließend bestätigt.Bei einem Kursziel von 20 Dollar sähen derzeit die National Bank, Lake Street Capital und TD Securities die Aktie als fair bewertet und würden die Papiere zum Kauf empfehlen.Noch mehr würden Dr. Neil Beverigde von Bernstein (22 Dollar), Roth Capital Partners-Analyst Craig Irwin (25 Dollar), Macmurray Whale von Cormark Securites (26,29 Dollar) dem Brennstoffzellenproduzenten zutrauen.Es gebe allerdings auch eine weniger euphorische Stimme: Jeff Osborne von der Investmentbank Cowen habe sein Kursziel bei 15 Dollar belassen und sehe die Papier weiter nur als Halteposition.Die neue Euphorie der Analysten treibe die Aktie am Donnerstag an. Für eine neue Kursrally müsse der Widerstand bei 16,35 Dollar nachhaltig überwunden werden. Gelinge dies, könnten die Papiere das 52-Wochen-Hoch bei 21,61 Dollar ins Visier nehmen.Der Newsflow um Ballard Power werde zunehmend positiver. Die Analysten reagieren mit ihren Kurszielen auf die zuletzt vermeldeten Kooperationen, so Jan Paul Fori von "Der Aktionär". "Der Aktionär" favorisiere dennoch weiterhin den Konkurrenten Plug Power . (Analyse vom 01.10.2020)