Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

6,249 EUR -1,08% (11.05.2022, 15:31)



TSE-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

8,64 CAD -3,68% (10.05.2022)



NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

6,66 USD -3,76% (10.05.2022)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

PO0



TSE-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



NASDAQ-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, Toronto Stock Exchange-Symbol: BLDP, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (11.05.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alexandra Jarchau vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, Toronto Stock Exchange-Symbol: BLDP, NASDAQ-Symbol: BLDP) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Wasserstoff-Branche stehe seit Jahresbeginn massiv unter Druck. Besonders starke Nerven würden Anleger bei der Ballard Power-Aktie benötigen. Der Titel sei in den vergangenen Monaten um über 80 Prozent gefallen. Vor Kurzem habe das Unternehmen die Zahlen für das erste Quartal bekannt gegeben - und die Erwartungen der Analysten erneut verfehlt.Im ersten Quartal habe Ballard Power einen Umsatz von 21 Millionen Dollar (19,9 Millionen Euro) erzielt. Das bedeute zwar eine Steigerung von 19 Prozent im Vergleich zum ersten Quartal 2021. Die Schätzungen hätten allerdings um 3,88 Millionen Dollar höher gelegen. Einer der Gründe: In der Sparte Technologielösungen habe das Unternehmen einen Rückgang in Höhe von fünf Prozent gemeldet.Den Rückgang habe das Unternehmen allerdings durch ein Wachstum bei den Stromversorgungsprodukten ausgleichen können, habe CEO Randy MacEwen diese Woche mitgeteilt.Im Bereich Material Handling hätten die Umsätze etwa mit 2,2 Millionen Dollar (2,09 Millionen Euro) 28 Prozent über dem Vorjahreszeitraum gelegen. In erster Linie sei dies auf höhere Lieferungen an den Wasserstoff-Spezialisten Plug Power zurückzuführen.Die niedrigere Bruttomarge sei wiederum unter anderem auf eine veränderte Kostenstruktur zurückzuführen. Das Unternehmen habe verstärkt in die Fertigung und den Ausbau der Produktionskapazität investiert. Zudem habe Ballard Power einen inflationären Kostendruck in der Lieferkette zu spüren bekommen.Der Gewinn pro Aktie des Unternehmens habe sich im ersten Quartal auf Minus 0,14 Dollar (Minus 0,13 Euro) belaufen. Im Vorjahresquartal habe er noch Minus 0,06 Dollar betragen. Auch hier habe das Unternehmen die Erwartungen der Analysten nicht erfüllen können. Die Schätzungen hätten um 0,03 Dollar höher gelegen.Die enttäuschenden Zahlen würden den Anlegern auf den Magen schlagen. Kurzfristig seien bei der Ballard Power-Aktie weitere Verluste möglich. Langfristig besitzt die Wasserstoff-Technologie allerdings viel Potenzial und daher gehört der Titel weiterhin auf die Watchlist, so Alexandra Jarchau von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link