Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

2,49 EUR +1,63% (21.11.2018, 09:29)



NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

2,79 USD -2,45% (20.11.2018)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie Deutschland:

PO0



NASDAQ-Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (21.11.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von Jochen Kauper, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Jochen Kauper von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Brennstoffzellentechnik Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Probleme in China hätten Ballard Power das dritte Quartal verhagelt. Investoren hätten die Aktie abgestraft. Von 5,50 CAD (Kanadischer Dollar) sei es auf 3,70 CAD nach unten gegangen. Trotzdem sollten Investoren die Kanadier nicht abschreiben. Neue Aufträge oder eine Belebung der Nachfrage an Brennstoffzellen könnten das Sentiment schnell wieder verändern.Gerade Ballard-Partner Weichai Power werde im Hinblick auf die Kursentwicklung von Ballard Power sehr enttäuscht sein. Vor wenigen Monaten hätten die Chinesen 163,6 Mio. USD in den Brennstoffzellen-Spezialisten gesteckt und sich damit 19,9% der Aktien gekrallt (Kaufpreis 3,54 CAD je Aktie).Der zweite Ankerinvestor Broad Ocean halte 9,9% an Ballard Power. China habe damit großes Interesse signalisiert, den Ausbau der Brennstoffzellentechnologie zu forcieren. Nur komme die Technologie noch nicht richtig in die Gänge.Der Titel sei in den letzten Wochen von 4,80 auf 3,70 CAD abgetaucht. Bei rund 3,60 CAD oder umgerechnet 2,40 Euro habe er in den letzten 18 Monaten immer wieder einen Boden gefunden. Ballard brauche unbedingt wieder positive News, um eine Trendwende einzuläuten.Spekulative Anleger wagen auf dem aktuellen Niveau ein Spiel (Stoppkurs: 2,25 Euro), so Jochen Kauper von "Der Aktionär" in einer aktuellen Ballard Power Systems-Aktienanalyse. (Analyse vom 21.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link