Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

4,22 EUR +0,98% (05.09.2019, 16:44)



NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

4,65 USD +0,43% (05.09.2019, 16:31)



TSX-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

6,15 CAD +0,49% (05.09.2019, 16:30)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie Deutschland:

PO0



NASDAQ-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (05.09.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von Michel Doepke vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Brennstoffzellentechnik Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Die Ballard Power Systems-Aktie glänze weiter mit einer hohen Relativen Stärke. Und das obwohl der Brennstoffzellen-Spezialist zuletzt wenig Neuigkeiten zu verzeichnen gewesen seien. Große Hoffnungen würden indes seit Jahren auf dem chinesischen Markt ruhen. Wie der Branchendienst electrive.net berichte, wolle China eine Million Brennstoffzellenfahrzeuge anstreben.Vom Durchbruch der Technologie in China könnte das Unternehmen in besonderem Maße profitieren. Denn die Kanadier seien seit Jahren auf dem Markt aktiv. Dazu komme die Aktionärsstruktur beim kanadischen Brennstoffzellen-Urgestein: Weichai Power und Broad Ocean seien die größten Anteilseigner.Charttechnisch betrachtet befinde sich die Ballard Power Systems-Aktie klar im Aufwärtstrend.Die Ballard Power Systems-Aktie bleibt eine Wette auf den Durchbruch der Brennstoffzellen-Technologie, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Engagierte Anleger sollten bei dem spekulativen Papier an Bord bleiben und sich von der Position verabschieden, wenn der Aufwärtstrend breche. (Analyse vom 05.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie: