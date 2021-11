Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

14,27 EUR -3,12% (18.11.2021, 17:13)



NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

16,24 USD -2,58% (18.11.2021, 17:00)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

PO0



NASDAQ-Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (18.11.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellenherstellers Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Der Wasserstoff-Sektor präsentiere sich am Donnerstag erneut schwächer. Die Ballard Power Systems-Aktie sei ebenfalls im Wochenverlauf weiter gefallen. Damit trübe sich das Chartbild nun deutlich ein.Nach den neusten Zahlen aus der vergangenen Woche sei die Ballard Power Systems-Aktie weiter unter Druck. Vor wenigen Tagen habe das Papier noch ein Mehrmonatshoch bei 19,66 Dollar erreicht. Der Gap-Close bei 20,15 Dollar sei damit knapp verpasst worden. Im Anschluss sei der Kurs kontinuierlich abgerutscht und habe bislang rund 18 Prozent an Wert verloren.Die Bullen müssten jetzt reagieren, sonst drohe Schlimmeres. Hintergrund sei die technische Konstellation: Um die 16-Dollar-Marke würden sich gleich mehrere Unterstützungen wie der GD50 und GD100 befinden. Falle diese Marke, werde ein Verkaufssignal generiert und zusätzliche Abwärtsdynamik entstehe. Erst wenn der Kurs den nachhaltigen Sprung über den GD200 bei 19 Dollar meistere, könne Entwarnung gegeben werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie: