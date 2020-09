Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie:



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (28.09.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Brennstoffzellentechnik Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Die Aktie von Ballard Power habe eine turbulente Woche hinter sich. Nach einem Fehlausbruch nach oben habe das Papier zum Wochenende mit einem Minus von knapp sieben Prozent geschlossen. Inzwischen habe sich auch das Chartbild deutlich eingetrübt. Bereits in Kürze werde aber die Entscheidung fallen, wie es mit der Aktie weitergehe.Seit dem Mehrjahreshoch Anfang Juli bei 21,61 Dollar konsolidiere die Ballard Power-Aktie in Form einer Dreiecksformation. Zwar sei es in diesem Monat zu zwei Ausbrüchen gekommen. Diese hätten sich jedoch als fehlerhaft herausgestellt und der Kurs sei zügig in die Formation zurückgekehrt. Bis spätestens Anfang Oktober laufe die Formation aber aus. Eine dynamische Bewegung in eine Richtung stehe somit unmittelbar bevor.Aus charttechnischer Sicht sei dabei ein Ausbruch nach oben wahrscheinlicher. Denn aktuell stehe der Kurs knapp über der unteren Begrenzungslinie an der 14-Dollar-Marke. Zusätzlich Unterstützung komme von der mittelfristigen Trendlinie bei 14,15 Dollar.Werde nun die obere Begrenzungslinie bei rund 14,80 Dollar und die 50-Tage-Linie bei 15,47 Dollar nachhaltig überwunden, seien Kurse bis zum Mehrjahreshoch bei 21,61 Dollar möglich.Fällt die Unterstützung bei 14,00 Dollar, drängt sich vorerst kein Kauf auf, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link