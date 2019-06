NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

TSX-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

WKN Ballard Power Systems-Aktie:

Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie Deutschland:

NASDAQ-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (05.06.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Brennstoffzellentechnik Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Der norwegische Hersteller von Brennstoffzellen und -systemen habe zuletzt mit einem positiven Newsflow überzeugt. Die letzten schwachen Quartalszahlen seien mittlerweile Schnee von gestern. Die Bullen hätten sich eindrucksvoll zurückgemeldet und die Ballard Power Systems-Aktie nachhaltig über wichtige Chartmarken gehievt. So notiere der Titel deutlich über der 200-, 100- und 50-Tage-Linie.Im Zuge der Aufwärtsbewegung sei auch der langfristige Abwärtstrend geknackt worden. Die nächsten Ziele: Das Jahreshoch bei 4,27 USD, dann das 52-Wochen-Hoch bei 4,62 USD. Halte das Momentum an, könnte sogar das Mehrjahreshoch bei 5,94 USD attackiert werden. Dennoch müssten Anleger bei spekulativen Aktien - Ballard Power Systems gehöre zweifelsohne dazu - immer mit Rücksetzern (auch durchaus unabhängig vom Gesamtmarkt) rechnen. Investierte Anleger sollten dabei die Aufwärtstrendlinie und den GD200 beachten, so Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:3,55 EUR +0,48% (05.06.2019, 11:53)