NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

15,01 USD +1,80% (10.08.2020, 17:42)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

20,05 CAD +1,52% (10.08.2020, 17:42)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie Deutschland:

PO0



NASDAQ-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (10.08.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Brennstoffzellentechnik Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg wolle Großaktionär Broad-Ocean seine Position bei Ballard Power Systems deutlich verkleinern. Konkret stünden 17,3 Millionen Aktien zur Disposition. Warum der Aktionär seine Stücke auf den Markt werfen wolle, darüber gebe es jedoch keine Aussagen. Am Aktienmarkt habe die Meldung kaum Auswirkungen, eher das Gegenteil sei der Fall.Der chinesische Investor besitze insgesamt 22.949.947 Aktien des kanadischen Brennstoffzellenherstellers und kontrolliere somit rund 9,4 Prozent aller ausstehenden Aktien. Nach dem Verkauf seien rund 5,7 Millionen Aktien in den Händen der Chinesen verblieben. Größter Aktionär sei aktuell Weichai Power, die rund 19 Prozent aller Ballard Power Systems-Aktien halten würden.DER AKTIONÄR sei bei Ballard Power Systems vor Kurzem mit einem deutlichen Gewinn ausgestoppt worden. Seitdem konsolidiere der kanadische Titel.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:12,74 EUR +1,72% (10.08.2020, 17:55)