Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (06.05.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Brennstoffzellentechnik Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Das kanadische Unternehmen habe in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch mitteleuropäischer Zeit (MEZ) die Zahlen zum ersten Quartal 2020 veröffentlicht. Bei Umsatz und Ergebnis je Aktie habe die Gesellschaft knapp an den Erwartungen der Analysten vorbeigeschrammt. Aufgrund der Covid-19-Pandemie ziehe das Unternehmen jedoch den Umsatzausblick für das laufende Jahr zurück. Firmenlenker Randy MacEwen sehe allerdings langfristig keinen Rückgang der Nachfrage als Folge von Covid-19.Ballard Power schreibe weiter rote Zahlen. In den kommenden Quartalen müsse das Management aber beweisen, sich sukzessive der Gewinnschwelle zu nähern und das Wachstumstempo hoch zu halten. Denn an der Börse werde die Gesellschaft mit einem knackigen Börsenwert von 2,5 Mrd. USD kapitalisiert. Trader könnten zunächst an der spekulativen Aktie festhalten, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link