Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Brennstoffzellentechnik Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe."Der Aktionär" habe es bereits an dieser Stelle thematisiert: "Gut möglich, dass Ballard Power auch die Busse von Connexxion mit Brennstoffzellen bestücken darf." Aus der Spekulation werde nun Realität: Die Kanadier sollten die 20 Brennstoffzellen-Busse von Solaris für die Niederlande mit Modulen ausstatten.Ballard Power solle an die CAF-Geschäftseinheit Solaris 20 der neuen 70 Kilowatt Brennstoffzellenmodule liefern. Über den Auftragsgegenwert mache das Brennstoffzellen-Urgestein indes keine Angaben.Auch die Hexagon-Composites-Geschäftseinheit Agility Fuel Solutions sei bereits als Zulieferer zum Zug gekommen. Das Unternehmen statte die zwölf Wasserstoffbusse von Solaris für Italien (Betreiber SASA Bolzano) mit Kraftstoffsystemen aus. Klopfe Solaris erneut bei den Norwegern an? Reine Spekulation!Ballard Power könne im vorbörslichen Handel nicht vom Auftrag profitieren, die Aktie notiere nahezu unverändert im Vergleich zum Vortag. Für spekulativ ausgerichtete Trader bleibt der Wert aktuell aber spannend, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Nachholpotenzial habe indes die Aktie von Hexagon Composites. Hier könnten spekulative Anleger zugreifen. (Analyse vom 28.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie: