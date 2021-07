Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (20.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellenherstellers Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Das Papier des Brennstoffzellenherstellers sei im schwachen Marktumfeld weiter abgesackt. Das Chartbild habe sich damit weiter eingetrübt und der Kurs nähere sich einer wichtigen Unterstützung. Damit Anleger keine weiteren bösen Überraschungen erleben würden, sollte sie diese Marken auf dem Schirm haben.Viele Titel aus dem Wasserstoff-Sektor seien aktuell am Taumeln. Beliebte Aktie aus der Branche wie ITM Power, Plug Power, Nel oder Ballard Power würden sich alle unterhalb vom GD200 befinden. Das verdeutliche die aktuell schlechte Stimmung im Sektor. Bei der Ballard Power Systems-Aktie sei der GD200 sogar über 30 Prozent entfernt. So weit sei der Abstand bisher nur im Mai gewesen, als die Kurse auf breiter Front eingebrochen seien.Investierte Anleger müssten hoffen, dass das Volumen-Profil mit seinem Volumen-Peak zwischen 14 bis 16 Dollar dem Abverkauf die Stirn bieten könne. Auf dem gegenwärtigen Level seien in den letzten zwölf Monaten die meisten Aktien gehandelt worden und der Markt bewerte den Preis damit als fair. Als weitere Unterstützung stehe bei 12,80 Dollar das Mehrmonatstief bereit.Trader können hier aktuell nichts holen und beobachten die Lage von der Seitenlinie aus, so Tim Temp von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie: