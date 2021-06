Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (15.06.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellenherstellers Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Die Aktie von Ballard Power sei durch das Platzen der Wasserstoff-Blase kräftig durchgeschüttelt worden. Der Titel kämpfe sich nun zurück und habe sogar einen neuen kurzfristigen Trend ausbilden können. Sei das die Comeback-Chance für Trader?Der Kurssturz bei Ballard Power habe am 11. Mai mit einem Mehrmonatstief bei 12,80 Dollar geendet. Nur drei Monate zuvor habe die Aktie noch ein Mehrjahreshoch bei 42,28 Dollar markiert. Nach dem Einbruch um 70 Prozent habe sich der Titel nun wieder um 39 Prozent erholen und einen neuen kurzfristigen Aufwärtstrend bilden können.Momentan konsolidiere die Ballard-Aktie leicht, nachdem Sie ein Mehrwochenhoch bei 18,87 Dollar erreicht habe. Der Titel pendle zwischen dem GD20, welcher von unten Support bei 16,87 Dollar liefere und dem GD50 bei 18,68 Dollar. Als nächsten wichtigen Schritt sollte die Aktie den Widerstandsbereich bei 18,87 Dollar überwinden, um im Anschluss das Gap von Anfang Mai bei 20,15 Dollar zu schließen. Technische Indikatoren wie der MACD und der RSI würden den gesunden neuen Trend bestätigen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie: