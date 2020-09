Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

12,865 EUR -2,91% (17.09.2020, 13:34)



NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

15,61 USD +2,36% (16.09.2020)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

20,56 CAD +2,29% (16.09.2020)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie Deutschland:

PO0



NASDAQ-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (17.09.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Brennstoffzellentechnik Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Die Ballard Power-Aktie habe rückblickend eine starke Rally hingelegt. Im Zeitraum vom 30. Juni 2017 bis zum 30. Juni 2020 sei der Kurs um 459 Prozent gestiegen. Im neusten Ranking der kanadischen Börse gehe die Krone für den Performance-Champion jedoch an ein anderes Unternehmen. "Der Aktionär" verrate, welche Aktie die Nase vorn habe.Die kanadische Börse (Toronto Stock Exchange, kurz TSX) veröffentliche alle drei Jahre ein neues TSX-30-Ranking. Dabei würden die Platzierungen für die Top 30 an die Aktien mit der größten Kursperformance im zurückliegenden Drei-Jahres-Zeitraum vergeben. Um eine Chance auf einen Platz in den Top 30 zu erhalten, müssten die Unternehmen dabei folgende Kriterien erfüllen:Das Unternehmen müsse an der Kanadischen Börse zum 30. Juli 2017 seit mindestens drei Jahren gelistet sein und zugleich einen dividendenbereinigten Schlusskurs von mindestens 0,50 kanadische Dollar sowie eine Marktkapitalisierung von mindestens 75 Millionen kanadischen Dollar aufweisen.Die Ballard Power-Aktie habe in den vergangenen Jahren deutlich zugelegt, derzeit fehle es jedoch an Schwung. Erst mit dem Sprung über die 50-Tage-Linie bei 16,10 Dollar würden die Papiere ein neues Kaufsignal generieren. Bis dahin halten Anleger die Füße still, so Jan Paul Fori von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie: