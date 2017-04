NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada.



Arlington (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von Analyst Carter Driscoll von FBR Capital Markets:Laut einer Aktienanalyst äußert Carter Driscoll, Analyst beim Investmenthaus FBR Capital Markets, hinsichtlich der Aktien von Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) weiterhin die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Ballard Power Systems Inc. habe mit dem chinesischen Bus-Hersteller Zhongshan Broad-Ocean Motor einen Vertrag über die Lieferung von 200 Brennstoffzellen-Antriebssystemen geschlossen.Die Analysten von FBR Capital Markets sprechen von einem Umsatzvolumen in 2017 von 11 Mio. USD.In ihrer Ballard Power Systems-Aktienanalyse bestätigen die Analysten von FBR Capital Markets das "outperform"-Rating sowie das Kursziel von 3,00 USD.