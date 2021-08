Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (02.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellenherstellers Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Ballard Power habe vergangene Woche einen Auftrag für ein innovatives Pilotprojekt in Portugal erhalten. Ein Brennstoffzellenmodul des kanadischen Wasserstoff-Spezialisten solle in das H2 Evora-Projekt von Fusion-Fuel integriert werden. Die Aktie befinde sich derweil weiterhin in einer ausgedehnten Seitwärtsspanne.Im Rahmen des Projekts solle demonstriert werden, dass vor Ort produzierter grüner Wasserstoff erfolgreich für verschiedene Anwendungsfälle genutzt werden könne. Das H2Evora-Projekt werde die erste Solar-Wasserstoff-Anlage von Fusion-Fuel sein, die aus 15 HEVO-Elektrolyseuren bestehe und jährlich fast 15 Tonnen grünen Wasserstoff produziere.Ein Teil dieses Wasserstoffs werde die Erzeugung von mehr als 240 MWh Strom aus dem FCwave-Modul von Ballard ermöglichen. Dieser solle in Zeiten des Spitzenbedarfs in das portugiesische Netz eingespeist werden. Der andere Teil solle zudem für industrielle Anwendungen verdichtet und abgefüllt werden. Ballard plane die Lieferung des FCwave-Moduls mit 200 Kilowatt (kW) an Fusion-Fuel noch in diesem Jahr.Geduldige und risikofreudige Trader können einen Einstieg wagen, so Laurenz Föhn von "Der Aktionär". Erstes Etappenziel sei die 19-Dollar-Marke. Gelinge der Ausbruch, sei der Weg frei in Richtung Gap-Oberkante bei 20,15 Dollar. Der Stopp werde bei 14 Dollar platziert. (Analyse vom 02.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie: