Paris (www.aktiencheck.de) - Der Absturz der Technologietitel geht in die nächste Runde, so die Experten der BNP Paribas in der aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Erholung sei nur eine Frage der ZeitMit Kursstürzen jenseits der 20-Prozent-Marke würden sich die Unternehmen nun auch ganz offiziell im gefürchteten Bärenmarkt befinden. Abschläge in einer solchen Größenordnung und binnen so kurzer Zeit würden viele Anleger oft nachhaltig verunsichern, ihr Ausverkauf könnte sich also zunächst fortsetzen. Investoren würden sich bei deutlichen Korrekturen häufig zuerst von ihren besten Performern trennen - und das seien nun mal die US-Tech-Giganten, Zugpferde dieser jahrelangen Aktienrally. Aber auch eine Trendwende sollten Anleger nicht ausschließen. Und zwar aus guten Gründen: Zum einen stünden Entwicklungen wie autonomes Fahren, E-Mobilität oder Smarthome-Lösungen wie auch die gesamte Digitalisierung erst am Anfang; hier bestehe enormes Potenzial für Unternehmen, ohne die diese Entwicklung nicht weiterzuführen wäre. Hinzu komme, dass Tech-Werte nach der jüngsten Korrektur auch aus bewertungstechnischer Sicht - viele Titel seien aktuell sogar günstiger zu haben als defensive Werte aus der Nahrungsmittel- und Pharmaindustrie - höchst interessant seien. Die Frage laute daher nicht ob, sondern wann die Tech-Werte wieder gen Norden marschieren würden. (Ausgabe vom 23.11.2018) (23.11.2018/ac/a/m)