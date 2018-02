Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" empfehlen die B+S Banksysteme-Aktie auf aktuellem Kursniveau mittelfristig zum Kauf. (Analyse vom 14.02.2018)



Haar (www.aktiencheck.de) - B+S Banksysteme-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf des Softwareunternehmens B+S Banksysteme AG (B+S) (ISIN: DE0001262152, WKN: 126215, Ticker-Symbol: DTD2).Der Softwareentwickler für Banken und Finanzdienstleister habe nach vorläufigen Zahlen im ersten Halbjahr per Ende Dezember für das Geschäftsjahr 2017/2018 eine Betriebsleistung von 5,4 Mio. Euro nach 4,7 Mio. Euro im vergleichbaren Vorjahreszeitraum erzielt. Das EBIT solle sich nach einer ersten Hochrechnung auf 1,4 Mio. Euro belaufen nach 845.000 Euro im Vorjahr. Der Umsatz habe von 4,4 auf 5,1 Mio. Euro expandiert. Wie B+S Banksysteme-Vorstand Wilhelm Berger den Experten im Hintergrundgespräch mitgeteilt habe, entwickle sich das Geschäft insgesamt erfreulich. "Wir können auf einer guten Basis aufsetzen und haben viele neue Aufträge gewonnen bzw. konnten viele Aufträge mit bestehenden Kunden verlängern." Zu den Neukunden würden die Bayrische Landesbank und mehrere Autobanken zählen.Detaillierte Halbjahreszahlen werde B+S in Kürze veröffentlichen. Für das Gesamtjahr 2017/2018 habe Berger bisher einen Umsatz von über 9,8 Mio. Euro und ein EBIT von 2,2 Mio. Euro in Aussicht gestellt. Angesichts der Halbjahreszahlen sehe die Prognose eher ein wenig zu konservativ aus. Im Vorjahr habe das Unternehmen einen Umsatz von 10,2 Mio. Euro, ein EBIT von 2,65 Mio. Euro und einen Gewinn von 1,7 Mio. Euro erzielt. Somit liege die Prognose für das neue Geschäftsjahr unterhalb der berichteten Ergebnisse für das Vorjahr. Das erscheine den Experten zu vorsichtig. Von einer Anhebung der Prognose habe Berger nichts wissen wollen. "Wir bleiben bei unserer Prognose und sind optimistisch diese zu erreichen."Mit ihrer Standardsoftware helfe das Unternehmen Banken, Sparkassen und Industrieunternehmen bei der Abwicklung ihrer Finanzgeschäfte. Im Angebot seien Lösungen im Bereich Electronic Banking in Deutschland, innovative Lösungen für die Themen Zahlungsverkehr, Risikomanagement, Währungsmanagement und Treasury & Trading. Als Zielkunden habe B+S die Bereiche Privatbanken, Sparkassen, Genossenschaftsbanken, Landesbanken und deren Rechenzentren, die Industrie mit engem Bankbezug sowie als Partner alle Kernbank-Hersteller und Service-Rechenzentren definiert. "Unsere Kunden müssen im Tagesgeschäft die immer weiter ansteigenden Anforderungen des Regulators erfüllen. Das ist das Hauptthema unserer Kunden derzeit und wird uns noch einige Jahre beschäftigen und für weiteres Wachstum sorgen", so Berger.Eine ganz neue Kundengruppe für B+S seien Fintech-Unternehmen. "Wir haben weitere Fintech-Unternehmen für unseren DDBAC-Service gewonnen. Das ist die multibankfähige Basislösung für Mobilanwendungen, auf der wir auch selbst neue Entwicklungen aufsetzen." Der Bereich Kryptowährungen oder Blockchain stehe derzeit jedoch nicht im Fokus des Unternehmens. "Wir verfolgen dieses Thema natürlich. Allerdings sehen wir kundenseitig derzeit hierfür keinen nennenswerten Bedarf. Unsere Kunden haben mit der Regulierung ganz andere Themen. Sollte der Bedarf allerdings nachgefragt werden und notwendig sein, können wir schnell reagieren. Derzeit scheint es mir aber der falsche Zeitpunkt zu sein, im Bereich Blockchain aktiv zu werden."Bis vor kurzem sei die Bankrs Beteiligungen AG noch größte Einzelaktionärin von B+S mit einem Anteil von fast 30% gewesen. Die Schweizer hätten ihren Anteil inzwischen komplett abgegeben. Die Stücke seien breit verkauft worden. Zu den neuen Aktionären habe Berger die Fondsgesellschaft Axxion verkünden können sowie zahlreiche Family Offices und Vermögensverwalter. Strategisch fokussiere sich das Unternehmen auf das organische Wachstum. Zukäufe seien aber durchaus eine Option. "Wenn wir eine gute Gelegenheit sehen, wollen wir zukaufen. Es muss allerdings strategisch sehr gut passen, sonst lassen wir lieber die Finger weg. Wir sind ja insgesamt bekannt dafür, dass wir konservativ agieren und keine Experimente eingehen", so Berger. Jüngst wurde das Fintech-Unternehmen Clinc GmbH gekauft. Damit werde das Engagement verstärkt, sich im digitalen und mobilen Banking zu positionierten.B+S werde an der Börse lediglich mit 35 Mio. Euro kapitalisiert. Teuer sei die Aktie damit nicht. Der Kundenstamm dürfte bereits einen Großteil der Bewertung abdecken. Basisverträge für Themen wie Hosting und ASP dürften bereits einen wesentlichen Teil der Fixkosten ausmachen und böten dem Unternehmen eine gute Planbarkeit der Einnahmen.