Kurzprofil B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG:



Die B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG (BRAIN AG) (ISIN: DE0005203947, WKN: 520394, Ticker-Symbol: BNN) gehört in Europa zu den technologisch führenden Unternehmen auf dem Gebiet der industriellen Biotechnologie, der Kerndisziplin der Bioökonomie. So identifiziert BRAIN bislang unerschlossene, leistungsfähige Enzyme, mikrobielle Produzenten-Organismen oder Naturstoffe aus komplexen biologischen Systemen, um diese industriell nutzbar zu machen. Aus diesem "Werkzeugkasten der Natur" entwickelte innovative Lösungen und Produkte werden bereits erfolgreich in der Chemie sowie in der Kosmetik- und Nahrungsmittelindustrie eingesetzt.



Das Geschäftsmodell der BRAIN steht heute auf zwei Säulen: "BioScience" und "BioIndustrial". Die Säule "BioScience" umfasst das zumeist auf exklusiver Basis abgeschlossene Kollaborationsgeschäft der BRAIN AG mit Industriepartnern. Die zweite Säule "BioIndustrial" umfasst die Entwicklung und Vermarktung von eigenen Produkten und aktiven Produktkomponenten der BRAIN. Weitere Informationen finden Sie unter www.brain-biotech.de. (02.06.2020/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - B.R.A.I.N.-Aktienanalyse von FMR Research:Dr. Christian Ehmann, Aktienanalyst von FMR Research, bewertet in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezial-Biotech-Unternehmens B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG (ISIN: DE0005203947, WKN: 520394, Ticker-Symbol: BNN) weiterhin mit "kaufen".BioScience Segment starker Wachstumstreiber: Am Freitag habe BRAIN seine Q2 19/20 Zahlen veröffentlicht. In diesem Zeitraum habe B.R.A.I.N. Umsätze in Höhe 9,6 Mio. Euro erzielt, was einer Steigerung von +5,6% yoy entspreche (Umsatz Q2 18/19: 9,1 Mio. Euro). Dazu habe vor allem die Umsatzsteigerung im Segment BioScience beigetragen, die sich von 2,4 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum auf 2,8 Mio. Euro in 19/20 verbessert habe. Im gleichen Zeitraum habe sich der Umsatz im Segment BioIndustrial von 6,7 Mio. Euro auf 6,8 Mio. Euro in 19/20 erhöht. Zusammenfassend habe sich damit für das erste Halbjahr 19/20 ein Umsatz von 19,9 Mio. Euro im Vergleich zu 18,5 Mio. Euro im Vorjahr ergeben, was einem Zuwachs von +7,6% yoy entspreche. Berücksichtige man den Effekt des Anteilsverkaufs an Monteil im Juni vergangenen Jahres, ergebe sich organisches Wachstum von +14,1%. Daraus habe ein EBITDA-Ergebnis von 0,9 Mio. Euro im Vergleich zu -1,8 Mio. Euro im Vorjahr resultiert.Höhere Umsätze in H2 erwartet: Das Management gehe davon aus, dass der Ramp-Up der neuen Produktionsstätten in Büttelborn im H2 abgeschlossen sein würden, was zu erhöhten Umsätzen im Segment BioIndustrial führen könne. Diese Anlaufschwierigkeiten hätten das historisch umsatzstarke Segment im Q2 beeinträchtigt. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung habe B.R.A.I.N. noch Barmittel in Höhe von 6,4 Mio. Euro gehabt, was für den operativen Betrieb bis Ende 2021 ausreiche.Zukünftige Strategie: CEO Moelker habe angekündigt, die laufenden Kostenoptimierungen weiterzuverfolgen und den Fokus weiterhin auf den Vertrieb zu setzen. Dazu gehöre auch eine bereits erfolgte Fokussierung der Produktpipeline, die in kommenden Monaten weiterhin verfolgt werde. Dazu werde das Unternehmen bis Sep. 2020 ein Strategie-Update geben.In Anbetracht des nahezu abgeschlossenen Produktionsausbaus im BioIndustrial Segment belasse Ehmann seine Umsatzerwartungen für 19/20e bei nach wie vor realistischen 44,8 Mio. Euro. Durch eine erhöhte Visibilität erhöhe der Analyst seine prognostizierten Abschreibungen und reduziere sein prognostiziertes EBIT auf 5,3 Mio. Euro (vorher: -4,6 Mio. Euro).Die FMR Frankfurt Main Research AG hat mit der Oddo Seydler Bank AG einen Kooperationsvertrag geschlossen, auf dessen Grundlage sie diese Finanzanalyse erstellt. Die Oddo Seydler Bank AG wiederum handelt im Auftrag der Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind.Die Oddo Seydler Bank AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person: