Kurzprofil B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG:



Die B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG (BRAIN AG) (ISIN: DE0005203947, WKN: 520394, Ticker-Symbol: BNN) gehört in Europa zu den technologisch führenden Unternehmen auf dem Gebiet der industriellen Biotechnologie, der Kerndisziplin der Bioökonomie. So identifiziert BRAIN bislang unerschlossene, leistungsfähige Enzyme, mikrobielle Produzenten-Organismen oder Naturstoffe aus komplexen biologischen Systemen, um diese industriell nutzbar zu machen. Aus diesem "Werkzeugkasten der Natur" entwickelte innovative Lösungen und Produkte werden bereits erfolgreich in der Chemie sowie in der Kosmetik- und Nahrungsmittelindustrie eingesetzt.



Das Geschäftsmodell der BRAIN steht heute auf zwei Säulen: "BioScience" und "BioIndustrial". Die Säule "BioScience" umfasst das zumeist auf exklusiver Basis abgeschlossene Kollaborationsgeschäft der BRAIN AG mit Industriepartnern. Die zweite Säule "BioIndustrial" umfasst die Entwicklung und Vermarktung von eigenen Produkten und aktiven Produktkomponenten der BRAIN. Weitere Informationen finden Sie unter www.brain-biotech.de. (13.09.2021/ac/a/nw)







Bei einem Umsatzrückgang von 5,8% in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 20/21 habe B.R.A.I.N. einen Umsatz von 27,8 Mio. Euro erwirtschaftet (9M 19/20: 29,6 Mio. Euro). Das Segment BioScience habe in diesem Berichtszeitraum ebenfalls einen Umsatzrückgang von 29,2% verzeichnet und 7,4 Mio. Euro erwirtschaftet. Dieser Rückgang sei vor allem auf die Endphase einiger Großprojekte und Verzögerungen bei der Fertigstellung neuer/nachfolgender Projekte zurückzuführen.Das Unternehmen habe auch ein bereinigtes Konzern-EBITDA für 9M 20/21 von -2,2 Mio. Euro gemeldet (9M 19/20: -0,6 Mio. Euro). Der Rückgang des bereinigten EBITDA sei in den beiden Segmenten BioScience und BioIndustrial zu verzeichnen. Der Umsatzrückgang und erhebliche Umsatzeinbußen im Bioethanolgeschäft und bei den Weinenzymen seien die Hauptgründe für den Rückgang des bereinigten EBITDA in den Segmenten BioScience und BioIndustrial gewesen. Bis zum Ende des Quartals habe B.R.A.I.N. einen Barmittelbestand von 7,2 Mio. Euro ausgewiesen.Die Aktienanalysten von FMR Research seien der Meinung, dass B.R.A.I.N. immer dann erfolgreich sei, wenn sie sich auf ihre Kernkompetenz konzentrieren würden. Diese Schlussfolgerung werde vielleicht noch deutlicher, wenn man sich die Fortschritte in ihrem Inkubator (Geschäftspipeline) ansehe. Ein gutes Beispiel in diesem Bereich seien die Aktivitäten von B.R.A.I.N. im Bereich Süßstoffe. Die Notwendigkeit, Lösungen für Süßstoffe anzubieten, könnte dem Unternehmen einen großen Marktanteil verschaffen, da diese Notwendigkeit vor kurzem von vielen Forschungsgruppen wie den Forschern des Massachusetts General Hospital (MGH) hervorgehoben worden sei.Eine dieser Studien zeige, dass eine Verringerung des Zuckeranteils in verpackten Lebensmitteln um 20% und in Getränken um 40% alleine in den USA 2,48 Millionen kardiovaskuläre Erkrankungen (wie Schlaganfälle, Herzinfarkte, Herzstillstände), 490.000 kardiovaskuläre Todesfälle und 750.000 Fälle von Diabetes während des gesamten Lebens der erwachsenen Bevölkerung verhindern könnte.Auch wenn COVID weiterhin das operative Geschäft von B.R.A.I.N. beeinträchtigt und diese Auswirkungen (z.B. Reisebeschränkungen und räumliche Entfernung für neue Projekte (BioScience)) länger andauern könnten, hält Dr. Mohamad Vaseghi, Aktienanalyst von FMR Research, trotzdem an seinem Kursziel von 15,50 Euro fest und behält seine Kaufempfehlung für die B.R.A.I.N.-Aktie bei. (Analyse vom 13.09.2021)