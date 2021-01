Börsenplätze B.R.A.I.N.-Aktie:



Kurzprofil B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG:



Die B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG (BRAIN AG) (ISIN: DE0005203947, WKN: 520394, Ticker-Symbol: BNN) gehört in Europa zu den technologisch führenden Unternehmen auf dem Gebiet der industriellen Biotechnologie, der Kerndisziplin der Bioökonomie. So identifiziert BRAIN bislang unerschlossene, leistungsfähige Enzyme, mikrobielle Produzenten-Organismen oder Naturstoffe aus komplexen biologischen Systemen, um diese industriell nutzbar zu machen. Aus diesem "Werkzeugkasten der Natur" entwickelte innovative Lösungen und Produkte werden bereits erfolgreich in der Chemie sowie in der Kosmetik- und Nahrungsmittelindustrie eingesetzt.



Das Geschäftsmodell der BRAIN steht heute auf zwei Säulen: "BioScience" und "BioIndustrial". Die Säule "BioScience" umfasst das zumeist auf exklusiver Basis abgeschlossene Kollaborationsgeschäft der BRAIN AG mit Industriepartnern. Die zweite Säule "BioIndustrial" umfasst die Entwicklung und Vermarktung von eigenen Produkten und aktiven Produktkomponenten der BRAIN. Weitere Informationen finden Sie unter www.brain-biotech.de. (18.01.2021/ac/a/nw)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - B.R.A.I.N.-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, bestätigen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Anlagevotum für die Aktie des Spezial-Biotech-Unternehmens B.R.A.I.N. Biotechnology Research And Information Network AG (ISIN: DE0005203947, WKN: 520394, Ticker-Symbol: BNN).Die Guidance sei - inklusive des COVID-19-Vorbehalts (wg. B2C-Geschäft) - auch für das Geschäftsjahr 2020/21 wieder nur qualitativ abgefasst worden, berichten die Fachanalysten von EQUI.TS in ihrer aktuellen Unternehmensstudie. Sie solle spätestens zum Halbjahresbericht (28.05.21) konkretisiert werden.Das Startquartal sei von positiven (BREXIT-bedingte Vorzieheffekte in UK) und negativen Einflussfaktoren (Weiss Bio.) beeinflusst gewesen.Positiv sei nach ihrer Auffassung, dass eine klare Zielsetzung für schnelleres Wachstum und Skalierungsfähigkeit getroffen und als "ambitioniertes" mittelfristiges Wachstumsziel verkündet worden sei. Laut AR-Vorsitzendem Dr. G. Kellinghusen werde in einer Frist von vier bis fünf Jahren eine Umsatzverdopplung, bei EBITDA-Margen von dann 15% (+/- 5,00%-Punkte) angestrebt.Die nachhaltige Trendwende und die "konsequente Kommerzialisierung" werde seit nunmehr knapp einem Jahr unter dem amtierenden CEO Adriaan Moelker (vormals AB Enzymes GmbH) bewerkstelligt. Ein neuer Mindset, effizientere Prozesse und Kräftebündelung würden die Produkt- und Verkaufsinitiativen ergänzen.Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, bleiben bei ihrem vorsichtigen "halten"-Urteil für die B.R.A.I.N.-Aktie. (Analyse vom 18.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link