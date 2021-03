Börsenplätze B.R.A.I.N.-Aktie:



Kurzprofil B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG:



Die B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG (BRAIN AG) (ISIN: DE0005203947, WKN: 520394, Ticker-Symbol: BNN) gehört in Europa zu den technologisch führenden Unternehmen auf dem Gebiet der industriellen Biotechnologie, der Kerndisziplin der Bioökonomie. So identifiziert BRAIN bislang unerschlossene, leistungsfähige Enzyme, mikrobielle Produzenten-Organismen oder Naturstoffe aus komplexen biologischen Systemen, um diese industriell nutzbar zu machen. Aus diesem "Werkzeugkasten der Natur" entwickelte innovative Lösungen und Produkte werden bereits erfolgreich in der Chemie sowie in der Kosmetik- und Nahrungsmittelindustrie eingesetzt.



Das Geschäftsmodell der BRAIN steht heute auf zwei Säulen: "BioScience" und "BioIndustrial". Die Säule "BioScience" umfasst das zumeist auf exklusiver Basis abgeschlossene Kollaborationsgeschäft der BRAIN AG mit Industriepartnern. Die zweite Säule "BioIndustrial" umfasst die Entwicklung und Vermarktung von eigenen Produkten und aktiven Produktkomponenten der BRAIN. Weitere Informationen finden Sie unter www.brain-biotech.de. (01.03.2021/ac/a/nw)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - B.R.A.I.N.-Aktienanalyse von FMR Research:Dr. Mohamad Vaseghi, Aktienanalyst von FMR Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Spezial-Biotech-Unternehmens B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG (ISIN: DE0005203947, WKN: 520394, Ticker-Symbol: BNN) und steigert das Kursziel.Am 26. Februar 2021 habe die B.R.A.I.N. AG ihre Geschäftszahlen für das erste Quartal 20/21 vorgelegt. Die gesamten Umsatzerlöse für 3M 20/21 seien von 10,3 Mio. Euro (3M 19/20) auf 8,1 Mio. Euro zurückgegangen. Dieser Rückgang beziehe sich auf das BioScience-Segment, "das aufgrund von Meilensteinzahlungen und Timing-Problemen immer eine volatile Umsatzrealisierung im Quartalsvergleich aufweist", wie Herr Linnig am gleichen Tag in der Telco betont habe. Das bereinigte Konzern-EBITDA sei ebenfalls auf -1,4 Mio. Euro (3M 19/20: -0,2 Mio. Euro) gesunken.Der wesentliche Grund für diesen Rückgang resultiere aus dem schwachen Umsatz der WeissBioTech GmbH. Neben den Auswirkungen der Pandemie auf WeissBioTech würden die Analysten zusätzlich von strukturellen Herausforderungen ausgehen. Sie würden jedoch glauben, dass diese Herausforderungen durch aktuellen Maßnahmen des Managements, bspw. Leistungsmanagement und Talententwicklung, gelöst würden. Die Gesamtleistung (Umsatzerlöse + Bestandsveränderung + sonstige Erträge inkl. F&E-Zuschüsse) habe bei 8,5 Mio. Euro (3M 19/20: 10,4 Mio. Euro) gelegen. Zum Quartalsende verfüge B.R.A.I.N. über einen Cash-Bestand von 16,1 Mio. Euro.Die Analysten würden die aktuellen Schwerpunkte des Managements (z.B. Sicherung neuer öffentlicher F&E-Finanzierung) für ein geeignetes Vorgehen halten, um die B.R.A.I.N. zu einer höheren Profitabilität zu führen. Darüber hinaus würden sie gespannt auf die Nachricht über den Beginn der Phase 2a bleiben. Sie würden erwarten, dass der Gegenwind durch die Pandemie abnehmen werde, da die Zahl der geimpften Personen steige.Weder die FMR Frankfurt Main Research AG, noch ein mit ihr verbundenes Unternehmen, noch eine bei der Erstellung mitwirkende Person(i.) sind am Grundkapital des Emittenten mit mindestens 5 Prozent beteiligt;(ii.) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte;(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen;(iv.) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking Geschäften geschlossen oder eine Leistung oder ein Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten;(v.) sind im Besitz einer Nettoverkaufs- oder -kaufposition, die die Schwelle von 0,5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Emittenten überschreitet;(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.(vii.) hat sonstige bedeutende Interessen in Bezug auf das analysierte Unternehmen, wie z.B. die Ausübung von Mandanten beim analysierten Unternehmen.