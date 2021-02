(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.



Kurzprofil B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG:



Die B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG (BRAIN AG) (ISIN: DE0005203947, WKN: 520394, Ticker-Symbol: BNN) gehört in Europa zu den technologisch führenden Unternehmen auf dem Gebiet der industriellen Biotechnologie, der Kerndisziplin der Bioökonomie. So identifiziert BRAIN bislang unerschlossene, leistungsfähige Enzyme, mikrobielle Produzenten-Organismen oder Naturstoffe aus komplexen biologischen Systemen, um diese industriell nutzbar zu machen. Aus diesem "Werkzeugkasten der Natur" entwickelte innovative Lösungen und Produkte werden bereits erfolgreich in der Chemie sowie in der Kosmetik- und Nahrungsmittelindustrie eingesetzt.



Das Geschäftsmodell der BRAIN steht heute auf zwei Säulen: "BioScience" und "BioIndustrial". Die Säule "BioScience" umfasst das zumeist auf exklusiver Basis abgeschlossene Kollaborationsgeschäft der BRAIN AG mit Industriepartnern. Die zweite Säule "BioIndustrial" umfasst die Entwicklung und Vermarktung von eigenen Produkten und aktiven Produktkomponenten der BRAIN. Weitere Informationen finden Sie unter www.brain-biotech.de. (19.02.2021/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - B.R.A.I.N.-Aktienanalyse von FMR Research:Dr. Mohamad Vaseghi, Aktienanalyst von FMR Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezial-Biotech-Unternehmens B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG (ISIN: DE0005203947, WKN: 520394, Ticker-Symbol: BNN) weiterhin zu kaufen.Scale-up für Protein-Süßstoff: Nach Abschluss der F&E-Phase für die Entwicklung von Brazzein hat B.R.A.I.N. eine Vereinbarung mit Roquette zur Produktion dieses Proteinsüßstoffs bekannt gegeben. Basierend auf dieser Vereinbarung würden B.R.A.I.N. und Roquette ihre Zusammenarbeit für die Zulassung und das industrielle Scale-up von Brazzein zur Verwendung im Lebensmittel- und Getränkesektor fortsetzen. "Dieser Proteinsüßstoff wird voraussichtlich innerhalb der nächsten drei bis vier Jahre auf dem Markt erhältlich sein", so Dr. Neves, Leiter der Abteilung Nutrition & Health, R&D bei Roquette.Brazzein sei ein kleines, süß schmeckendes Protein, das traditionell aus den reifen Früchten der westafrikanischen Pflanze Pentadiplandra brazzeana Baillon isoliert werde. Ein wirklich signifikanter Punkt über diesen Protein-Süßstoff sei, dass eine Vielzahl von Studien bezüglich seiner Struktur und Interaktion mit Geschmacksrezeptoren durchgeführt worden sei. Brazzein sei gut löslich und stabil über einen großen pH-Bereich und bei hohen Temperaturen.Vaseghi glaube, dass der Erfolg in der Massenproduktion von Brazzein eine lukrative Zukunft für B.R.A.I.N. bringen werde, und zwar aus den folgenden Gründen: i\ Daten aus dem COVID-19 Ausbruch hätten den Bedarf an zuckerfreien und kalorienarmen Lebensmitteln und Getränken gezeigt, ii\ basierend auf globalen Studien zur Adipositas-Epidemie (z.B. Lancet Diabetes Endocrinol. 2019), würden Verbraucher nach Ansätzen suchen, ihren Zuckerkonsum einzuschränken, um negative gesundheitliche Auswirkungen von Adipositas zu vermeiden, iii\ Brazzein könnte in heterologen Wirten exprimiert werden, die auch direkt in der Lebensmittelzubereitung verwendet werden könnten (da Vaseghi die natürliche Quelle von Brazzein eingeschränkt habe), iiii\ offensichtliche Vorteile sowohl für Verbraucher als auch für Produzenten wie z.B. keine Insulinreaktion auszulösen oder in niedrigeren Konzentrationen in der Lebensmittelindustrie zu verwenden.Dr. Mohamad Vaseghi, Aktienanalyst von FMR Research, bekräftigt seinen investment case und seine "kaufen"-Empfehlung für die B.R.A.I.N.-Aktie und hält sein Kursziel bei unverändert 15,00 Euro. (Analyse vom 19.02.2021)