Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1211.HK) ist ein führendes Hightech-Unternehmen aus China, das auf Informationstechnologien spezialisiert ist, einschließlich auf wiederaufladbare Batterien, Mobilfunkgeräte, IT-Komponenten und Baugruppen, herkömmliche und Elektroautos sowie neue Energieprodukte mit einzigartigen Technologien, z.B. Solaranlagen, Energiespeicheranlagen, LEDs, Elektrostapler, usw. BYD beschäftigt derzeit über 180.000 Mitarbeiter und verfügt über zwölf eigene Industrieparks in China mit insgesamt über 15 Millionen Quadratmetern Fläche in den Städten Shenzhen, Peking, Shanghai, Xi'an, Changsha, Huizhou und Nanjing. BYD hat weltweit Niederlassungen, u.a. in den USA, Europa, Japan, Hongkong und anderen Regionen. (12.11.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD: Weiterhin Saure-Gurken-Zeit - AktienanalyseAlfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, rät im Interview mit "Der Aktionär TV" zum Kauf der Aktie des Batterie- und Autoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1211.HK).BYD habe ein Joint Venture mit Toyota gegründet. Man wolle zusammen Elektroautos für China entwickeln und verkaufen. Näheres sei nicht bekannt geworden. Der Aktienprofi halte diese Nachricht für sehr gut für BYD. Die BYD-Aktie habe darauf kurz reagiert, dann sei sie aber wieder zurückgegangen. Diese Kursentwicklung führe der Börsenexperte in erster Linie darauf zurück, dass die Verkaufszahlen von Elektroautos in China massiv eingebrochen seien. Er glaube aber, dass sich der Markt erholen werde, jedoch nicht so schnell, wie man gedacht habe. Bei der BYD-Aktie gibt es also weiterhin Saure-Gurken-Zeit, so Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 12.11.2019)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze BYD-Aktie:Börse Frankfurt-Aktienkurs BYD-Aktie:4,497 EUR +0,83% (12.11.2019, 18:48)