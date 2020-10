Börse Frankfurt-Aktienkurs BYD-Aktie:

Tesla habe in dieser Woche Preissenkungen für das Model 3 in China angekündigt. Damit könnte der US-Elektrobauer die Wachstumspläne des chinesischen Rivalen BYD durchkreuzen, würden jetzt die Analysten von Bloomberg Intelligence warnen. Die Anleger lasse das kalt - sie hätten die BYD-Aktie heute auf ein neues Allzeithoch geschickt.Ab 249.900 Yuan (umgerechnet rund 31.400 Euro) solle es das Model 3 unter Berücksichtigung staatlicher Förderprogramm bald geben. Damit wildere Tesla in der Preisregion des Konkurrenten BYD, der seine neue, luxuriöse E-Limousine "Han" für 229.800 bis 279.500 Yuan anbiete. Laut einem Studien-Update von Bloomberg Intelligence könnte das Gegenwind für die Wachstumspläne von BYD bedeuten. Denn eigentlich hätte der chinesische Konzern mit höherwertigen und höherpreisigen Fahrzeugen die Umsatz- und Margenentwicklung antreiben wollen.An der Börse in Hongkong seien solche Befürchtungen am Freitag aber auf taube Ohren gestoßen. Dort würden stattdessen die jüngsten Berichte über 40.000 Bestellungen binnen zwei Monaten für "Han" nachwirken. Mit einem Kursplus von über 12% sei das Papier dort auf ein neues Allzeithoch gesprungen.