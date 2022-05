Börsenplätze BYD-Aktie:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (12.05.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroauto- und Batteriebauers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Als die Umwelt- und Gesundheitsbedenken bekannt geworden seien, habe es aus lokalen Medien geheißen, dass die Produktion in dem Werk für Untersuchungen angehalten worden sei. Hätte die Fertigung über die gesamte Zeit der Untersuchungen unterbrochen werden müssen, wäre das ein starker Rückschlag für BYD gewesen. Immerhin habe es im ersten Quartal zu 21 Prozent der gefertigten Fahrzeuge beigetragen.Allerdings würden Medien nun einen Arbeiter des Werks zitieren, der sage, dass nur ein Teil der Produktionslinien zur Nachbesserung angehalten worden sei, die restliche Produktion allerdings normal weiterlaufe. Dass BYD die Produktion nicht eingestellt habe, bestätige auch Goldman Sachs in einer Studie und gehe davon aus, dass die Fertigung weiterlaufe.Da der Autobauer allerdings die gesetzlichen Vorgaben erfüllen müsse, habe die Investmentbank ihre Schätzungen für die Verkaufszahlen im laufenden Jahr von 1,6 auf 1,5 Millionen Fahrzeuge reduziert. Damit würde BYD immer noch sein Ziel erreichen. Die Gewinnschätzungen habe Goldman um 12 Prozent auf 2,58 Yuan (0,37 Cent) je Aktie reduziert. Das Kursziel sei allerdings bei 303 Hongkong-Dollar (37,10 Euro) belassen und die Kaufempfehlung ebenfalls bestätigt worden.Infolge der Vorwürfe habe die BYD-Aktie zunächst Kursverluste hinnehmen müssen, habe diese mittlerweile allerdings wieder ausgleichen können. Fundamental laufe es beim Autobauer weiterhin rund und aus charttechnischer Sicht gelte es, die für den langfristigen Trend wichtige 200-Tage-Linie zu beachten. Diese verlaufe aktuell bei 254,20 Hongkong-Dollar oder umgerechnet 31,12 Euro. Wird sie genommen, signalisiert die Aktie ein neues Kaufsignal, so Julian Weber von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.05.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BYD