Börsenplätze BYD-Aktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs BYD-Aktie:

6,54 EUR +10,66% (17.04.2019, 12:44)



Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

6,52 EUR +9,95% (17.04.2019, 12:57)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hong Kong-Ticker-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1211.HK) ist ein führendes Hightech-Unternehmen aus China, das auf Informationstechnologien spezialisiert ist, einschließlich auf wiederaufladbare Batterien, Mobilfunkgeräte, IT-Komponenten und Baugruppen, herkömmliche und Elektroautos sowie neue Energieprodukte mit einzigartigen Technologien, z.B. Solaranlagen, Energiespeicheranlagen, LEDs, Elektrostapler, usw. BYD beschäftigt derzeit über 180.000 Mitarbeiter und verfügt über zwölf eigene Industrieparks in China mit insgesamt über 15 Millionen Quadratmetern Fläche in den Städten Shenzhen, Peking, Shanghai, Xi'an, Changsha, Huizhou und Nanjing. BYD hat weltweit Niederlassungen, u.a. in den USA, Europa, Japan, Hongkong und anderen Regionen. (17.04.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterie- und Autoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1211.HK) unter die Lupe.Die Aktie von BYD springe am Mittwoch um 11% nach oben. Der Grund: Auf der Shanghai Motor Show habe der Autobauer mit dem Elektroflitzer E-Seed GT einen richtigen Kracher vorgestellt.BYD habe im Rahmen der Automesse gleich mehrere neue Modelle präsentiert: drei Plug-In Hybride und zwei neue Elektroautos. Ein Blickfang unter den neuen Autos sei aber der E-Seed GT. Er sei eine Erweiterung des vor einem Jahr gezeigten E-Seed. Der Sportflitzer zeichne sich vor allem durch seine Flügeltüren aus.Auf der Messe auch zu bewundern sei der Song Pro. Der neue SUV, der in einer Plug-in-Hybridversion mit 184 PS erhältlich sei, solle aber vorerst nur in China angeboten werden.Mit seinen neuen Modellen habe BYD die Chance, in eine ganz neue Liga aufzusteigen. Jedoch sei nach dem starken Kursanstieg Zeit für eine Atempause. Mittelfristig sei aber mit höheren Kursen zu rechnen. Am Montag habe "Der Aktionär" auf das gute Chance-Risiko-Verhältnis bei BYD im "Trading-Tipp" hingewiesen, so Jochen Kauper. (Analyse vom 17.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link