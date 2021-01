Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (21.01.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterie- und Autoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Die BYD-Aktie lege am Heimatmarkt in Hongkong einen Kurssprung aufs Parket. Das Papier klettere auf 260 Hongkong-Dollar und erreiche damit ein neues Allzeithoch.Für Rückenwind würden unter anderem zwei neue Kaufempfehlungen für die BYD-Aktie sorgen. Sowohl Shaoling Song von Citic Securities als auch Bin Wang von der Credit Suisse würden bullish für das Papier des Elektroauto-Herstellers bleiben. Wang sehe für die Aktie Potenzial bis 270 Hongkong-Dollar.Darüber hinaus komme die jüngste Kapitalmaßnahme von BYD gut an. Das Team um Wang Chuanfu habe über die Börse rund 3,6 Millionen US-Dollar eingesammelt. Das Geld könnte BYD in den Ausbau der Produktionskapazitäten der Batterie-Sparte oder in neue Elektromodelle sowie neue Technologien wie Autonomes Fahren stecken.Chairman Wang Chuanfu sehe sein Unternehmen auf Kurs. Zuletzt habe der CEO auf die zunehmend ausgereifte Batterietechnologie für Elektrofahrzeuge (EVs) verwiesen, die den Autos mit Benzinmotor in Bezug auf Beschleunigung, Geräuschunterdrückung und Energieverbrauch gründlich den Rang abgelaufen hätten. Insgesamt sei die Zeit reif für EVs, um benzinbetriebene Autos vollständig zu ersetzen, so Wang.Die Aktie habe mit dem Sprung auf 260 Hongkong-Dollar ein neues Allzeithoch erreicht. Jetzt sei der Weg nach oben frei.Anleger bleiben dabei, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.01.2021)