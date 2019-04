Börse Frankfurt-Aktienkurs BYD-Aktie:

BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1211.HK) ist ein führendes Hightech-Unternehmen aus China, das auf Informationstechnologien spezialisiert ist, einschließlich auf wiederaufladbare Batterien, Mobilfunkgeräte, IT-Komponenten und Baugruppen, herkömmliche und Elektroautos sowie neue Energieprodukte mit einzigartigen Technologien, z.B. Solaranlagen, Energiespeicheranlagen, LEDs, Elektrostapler, usw. BYD beschäftigt derzeit über 180.000 Mitarbeiter und verfügt über zwölf eigene Industrieparks in China mit insgesamt über 15 Millionen Quadratmetern Fläche in den Städten Shenzhen, Peking, Shanghai, Xi'an, Changsha, Huizhou und Nanjing. BYD hat weltweit Niederlassungen, u.a. in den USA, Europa, Japan, Hongkong und anderen Regionen. (11.04.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper, Redakteuer des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterie- und Autoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1211.HK) unter die Lupe.Die Aktie von BYD arbeite sich langsam aber sicher an die psychologisch wichtige Marke von 6,00 Euro heran. Auf diesem Niveau habe die Aktie zuletzt am 26. Februar notiert. Nach den guten Absatzzahlen für den Monat März würden sich auch immer mehr Analysten bullish für die Aktie zeigen.Die Aktie habe in den letzten Tagen deutlich Boden gut gemacht. Rückenwind habe es von den Absatzzahlen im Monat März gegeben. BYD habe im März insgesamt 46.825 Autos verkauft. Im Vergleich zum Vorquartal ein Plus von 74,5 Prozent. Besonders hervorzuheben gewesen sei der Anteil der New Energy Vehicles, das heiße Autos mit einem Elektromotor oder Hybridantrieb.Im Gesamtjahr solle der Anteil der NEVs am Gesamtabsatz rund 35 Prozent betragen. Ehrgeizige Ziele von CEO Wang Chuanfu. Die Analysten würden die Ziele des Unternehmenslenkers positiv sehen. Die Zahle der optimistischen Studien mehre sich. Am Mittwoch habe Simon Fang von der Credit Suisse sein Kursziel auf 57,00 Hongkong-Dollar (6,44 Euro) angehoben. Danny Chen von CIMB sehe BYD noch etwas optimistischer. Er halte Kurse in Höhe von 65,70 Hongkong-Dollar (7,39 Euro) für möglich. Am weitesten aus dem Fenster lehne sich Feng Wie von CICC. Sein Kursziel laute 70,00 Hongkong-Dollar, was umgerechnet rund 7,90 Euro entspreche.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: