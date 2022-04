Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

27,395 EUR +3,77% (22.04.2022, 10:29)



Börse Hongkong-Aktienkurs BYD-Aktie:

231,60 HKD +0,17% (22.04.2022)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (22.04.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Der Technologie komme in der Autobranche zukünftig eine immer größere Rolle zu. Durch autonomes Fahren, selbstständiges Parken, Entertainment-Systeme, aber auch simple Dinge wie Fensterheber werde eine zunehmende Rechenleistung benötigt. Das mache sich an den Halbleiterengpässen in den letzten Jahren bemerkbar. Umso wichtiger sei es, dass BYD nun eine weitere Kooperation mit einem Chiphersteller eingehe.Nachdem der chinesische Elektroauto- und Batteriekonzern im März schon eine Zusammenarbeit mit dem US-Chiphersteller NVIDIA verkündet hat, folge nun eine weitere Kooperation mit Horizon Robotics. Ab Mitte 2023 sollten die Journey 5 Chips des chinesischen Chip-Startups, in das BYD auch investiert sei, in den Fahrzeugen verbaut werden.Chips seien für Fahrzeuge schon jetzt unverzichtbar und würden mit zunehmender Technologisierung der Autos noch wichtiger. Daher sei es gut, dass BYD sowohl durch Chip-Unternehmen als auch die eigene Tochter versuche, die Versorgung zu sichern. Die BYD-Aktie sei interessant und bei 25 Euro könnten Anleger das Papier günstig abgreifen. In die andere Richtung würde ein Sprung über die 200-Tage-Linie bei 28,50 Euro ein wichtiges charttechnisches Signal darstellen, so Julian Weber von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.04.2022)Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BYDBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: