Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (20.10.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroauto- und Batterieproduzenten BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Die BYD-Aktie sei im Rallymodus. Neben einem vielversprechenden Chart würden auch die jüngsten Zahlen überzeugen. Das sei allerdings nicht der alleinige Grund, warum auch Analysten ihre Kursziele nach oben anpassen würden. Vielmehr habe eine neue Entwicklung dieser Tage die Angst vor einem entscheidenden Problem schwinden lassen.Die BYD-Aktie erlebe gerade die stärkste Phase seit einem Jahr. Grund dafür sei, auch dass die Sorgen über den weltweiten Chipmangel gerade etwas verblassen würden. Weil in China zuletzt die Verkäufe von Fahrzeugen mit alternativen Energieantrieben um 148% - und damit unerwartet stark - gestiegen seien, würden laut Daiwa Capital die Sorgen über Lieferengpässe in den Hintergrund rücken. "Die Automobilhersteller erwarten ein stärkeres viertes Quartal und werden wahrscheinlich ihre Absatzprognosen anheben", habe es dementsprechend von einem Analysten des Hauses geheißen. Daiwa rate zum Kauf der BYD-Aktie mit dem Kursziel 382 HKD (Hongkong-Dollar).Beruhigend für Anleger: Autos mit umweltfreundlichen Antrieben seien auch in China politisch gewollt. Das Momentum spreche weiterhin für die BYD-Aktie. Anleger sollten auch auf Allzeithoch-Niveau investiert bleiben, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.10.2021)Börsenplätze BYD-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:31,50 EUR +0,48% (20.10.2021, 20:44)